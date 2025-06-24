「銘羊天下」App藏木馬　跨國詐騙500萬

▲詐騙軟體「銘羊天下」App。（圖／記者葉國吏翻攝）

記者葉國吏／綜合報導

橋頭地檢署近日公布一起跨境詐欺案件，李姓男子涉嫌利用木馬間諜軟體「銘羊天下」遠端操控受害者手機，竊取網路銀行資料並轉移資金至人頭帳戶，詐得近新台幣495萬元。此案經台灣與新加坡警方合作偵辦，成功起訴詐團中4名主要幹部，李男則因逃亡被列為通緝對象。

根據檢方調查，李男於民國111年12月取得含木馬程式的間諜軟體，並於112年3月招募蔡姓男子等4人加入詐欺集團，隨後在高雄市橋頭區新興路及澎湖縣馬公市西文里設置機房。蔡男等人負責技術操作，詐團則透過社群軟體假冒網購賣家，針對新加坡及馬來西亞民眾刊登廣告，誘騙受害者下載安裝含間諜軟體的假APP「銘羊天下」。

詐團的手法相當精密，受害者被要求使用網路銀行進行轉帳儲值，當他們登入假銀行網站或APP並輸入帳密後，詐團成員便利用間諜軟體竊取帳號密碼，進一步奪取手機控制權，最後將資金轉移至人頭帳戶。

此案因受害者向新加坡警方報案揭露，高雄市警局刑事警察大隊隨即成立專案小組，與新加坡警方合作展開調查，雙方共享情資並進行取證。檢方表示，詐團詐得金額約新台幣495萬元，另扣押蔡男等人名下房產及虛擬貨幣，總價值約新台幣2000萬元。

目前，蔡男等4人已被依洗錢罪及加重詐欺罪嫌起訴，檢方建請法院從重處以8年以上徒刑。至於詐團首謀李男，因逃亡仍在通緝中，案件後續進展備受關注。