　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

獨／龍谷瀑布秘境塵封26年　業者盼修復步道重振谷關觀光

記者李陳信得／台中報導

國內知名的旅遊勝地台中谷關龍谷大瀑布，曾經讓中橫公路假日塞車、一房難求、車位難停的遊樂區，但因為921地震及72水災重創中橫公路東西向上谷關至德基段目前仍無開放，通往瀑布的步道也遭損毀，以至於當地觀光產業遽降。業者及當地居民都希望能夠修復龍谷瀑布步道，讓塵封26年的瀑布再呈現國人的視界裡。

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

▲因地震、水災道路毀損，塵封26年的龍谷瀑布現蹤，溫泉區業者希望能夠修復步道，重振谷關溫泉區的觀光。（圖／記者李陳信得攝，下同）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

龍谷飯店經理李炯旭表示，龍谷瀑布在日據時代時就已經發現，民國68年開發成為龍谷天然遊樂區，園區內不僅有這高約70多公尺高的瀑布，還有動物園、天然的峽谷、峭壁上的觀音像，造就谷關地區遊客絡繹不絕假日車位一位難求。但經921地震後，中橫公路上谷關至德基段中斷造成東西向無法連通，後續的72水災又沖毀進入瀑布的步道，但因上級政策關係一直無法修復因此被迫封園，業者有意願修復也希望有關單位能夠協助處理程序。

谷關社區發展協會理事長尹敬倫說，龍谷瀑布是谷關的指標，目前谷關除了溫泉、步道外就沒有其他亮點，瀑布真的是很漂亮、氣勢夠是既有的資源，當地業者也期望能夠修復步道，讓當地重復往日榮景。▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

立法院副院長江啟臣指出，龍谷瀑布曾是谷關地區知名旅遊景點，不只充滿著在地民眾的情感記憶，更是旅客造訪谷關的重要回憶。然而由於921地震導致土石崩落，阻斷聯外交通，目前僅能靠溯溪前往。▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

江啟臣表示，在地民眾與業者希望推動龍谷瀑布修復，目前已經向相關單位反應，待釐清權責單位與用地問題後再設法推動。江副院長說，谷關不只是溫泉勝地，也有登山步道、大甲溪流域景觀，以及吊橋、林場等豐富的觀光資源，未來將持續推動谷關地區觀光休憩發展，盼朝向「低碳旅遊」、「綠色經濟」的目標邁進。

台中市議員古秀英說，許多民眾都會回到谷關尋找龍谷瀑布，那一直是5-6年級生的記憶，他也樂觀積極向上級爭取修復，谷關有溫泉、七雄步道、市集再加上龍谷瀑布，希望能夠帶動地方再創生機。

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
443 2 0471 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／美國駐敘利亞軍事基地傳遇襲！
獨／塵封26年！　龍谷瀑布秘境曝光
伊朗福爾多核設施再遭攻擊！　衛星影像曝光
賀瓏昔放話：開除我你還剩誰！　3年後竟一語成讖
賀瓏曾認「付出很少」盲從戀愛　天殘卑微情史遭挖
天殘遺書公開！　交往賀瓏6年分手「他承認不再愛我」
快訊／伊朗飛彈反擊！以色列被轟瞬間畫面曝
尹到怡遊澎湖遭罵！縣長盼再來「招待觀光」　喊話老闆

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

準台大生「科展抄襲」被撤獎　校方：將開會討論錄取資格

明天北台灣防午後雷雨　周五又有熱帶擾動發展機率

吃完「麥香雞」竟測出酒精反應！廠商證實：會影響結果

一張圖瘋傳「會說1句話＝年輕人」　全場反噴：根本超弱

怕吵到孩子！她「1習慣」慘罹末期肺癌　診間痛哭：想當好媽媽

妹子搭捷運「兩側空位沒人坐」　一票男生中肯回答：真的會怕

全國科展台中一中學霸爆抄襲！獎金、獎項全撤　校方回應了

花2千多吃無菜單他愣「覺得盤」　大票有感：手法不到位開一堆

畢業照拚了！國中生喊趴下　盧秀燕：放馬過來，全力奉陪！

獨／龍谷瀑布秘境塵封26年　業者盼修復步道重振谷關觀光

63歲馬景濤直播突昏倒　眼神失焦「後腦重擊地面」

【章魚擬態開掛中】1秒變岩石我整個看傻！根本背景偽裝術XD

【怒拍閘門】旅客疑找不到刷卡處遭站務員咆哮！台鐵致歉

刺青男被按喇叭停紅燈理論 見對方「包手」秒道歉：拍謝啦

【大聲就贏?】電動滑板車亂入馬路險擦撞還硬拗：去問警察啊！

【垃圾車界也有追星族】萌娃拿同款鴨鴨堅持等偶像XD

【鐵皮屋下藏古蹟？】神祕建物疑「護國山台中寺」　文資處急喊卡

【家有手賤貓】貓愛撥東西到地板　飼主反擊把東西全塞箱子XD

伊朗「30枚飛彈」報復啟動　以色列進入緊急狀態

【情緒價值給滿】夢回童年收服寶可夢！事實證明錢真的能買到快樂XD

準台大生「科展抄襲」被撤獎　校方：將開會討論錄取資格

明天北台灣防午後雷雨　周五又有熱帶擾動發展機率

吃完「麥香雞」竟測出酒精反應！廠商證實：會影響結果

一張圖瘋傳「會說1句話＝年輕人」　全場反噴：根本超弱

怕吵到孩子！她「1習慣」慘罹末期肺癌　診間痛哭：想當好媽媽

妹子搭捷運「兩側空位沒人坐」　一票男生中肯回答：真的會怕

全國科展台中一中學霸爆抄襲！獎金、獎項全撤　校方回應了

花2千多吃無菜單他愣「覺得盤」　大票有感：手法不到位開一堆

畢業照拚了！國中生喊趴下　盧秀燕：放馬過來，全力奉陪！

獨／龍谷瀑布秘境塵封26年　業者盼修復步道重振谷關觀光

超過10款芒果甜點吃到飽　麻辣鍋吃到飽南霸天芒果季登場

726無原住民立委罷免案　中選會與9縣市選委會緊急闢謠

伊朗媒體：美國駐敘利亞軍事基地遇襲

羅智先當年神操作　謝金河讚嘆：抱到統一生蛋金雞

強強聯手！基隆長庚×元培醫大簽MOU　共創優質醫療教學環境

準台大生「科展抄襲」被撤獎　校方：將開會討論錄取資格

伊朗求援！普丁會晤伊朗外長　傳最高領袖尋求俄國協助

鋼鐵碉堡變身藝術殿堂　基隆旭丘指揮所重塑山海記憶

美轟炸伊朗台股重挫313點　金管會3聲明喊「隨時應變」

驚悚畫面！中和房仲帶看9樓房開窗　整片玻璃窗竟墜馬路砸爛

【情緒價值給滿】夢回童年收服寶可夢！事實證明錢真的能買到快樂XD

生活熱門新聞

槓上！　前AV女優濱崎真緒舌戰一劍浣春秋

威力彩今晚飆15.5億　4生肖財運旺

房仲喊女子穿很騷炎上　中信房屋出手

染髮易得膀胱癌？醫：1類人風險高2倍

台灣人「搭飛機4行為」被讚爆！韓國空姐認證

可能有雙颱　聖帕估今生成大迴轉路徑曝

包裹一堆氣泡袋「1實用功能」　網驚喊方便：都丟了

日本鹿兒島震不停　郭鎧紋：2條「高速公路」恐將海嘯波引到台灣

「乘客不適」班機緊急轉降救命　長榮航空力挺：尊重機長決策權

快訊／12縣市大雨特報　下到晚上

2號颱風最快今生成　變天時間曝

她實行「零3C育兒」　結果卻大嘆：超自責

濱崎真緒曝引退遺憾　拍13年AV「大腦死掉了」

男乘客狂遞名片　前空姐曝「經濟艙直接仍」

更多熱門

相關新聞

畢業照拚了！國中生喊趴下　盧秀燕奉陪

畢業照拚了！國中生喊趴下　盧秀燕奉陪

近期是各縣市高國中校畢業生市長獎合照時刻，各縣市畢業生都一改傳統，大玩創意，除了公主抱市長、要求市長公主抱、還有後空翻等。今天台中市畢業照也有新動作，盧秀燕除了被要求「公主抱」外，還挑戰下腰動作，更有學生喊要趴著合照，盧秀燕也都照單全收。

台中錢櫃對面神秘建物　代理人同意市府啟動調研

台中錢櫃對面神秘建物　代理人同意市府啟動調研

愚人節開始狂打145通110！判罰3千

愚人節開始狂打145通110！判罰3千

他喊「雞排是黑的」索賠12萬　嗆聲老闆挨告了

他喊「雞排是黑的」索賠12萬　嗆聲老闆挨告了

等了12年！陳幸妤台中豪宅賣了　帳面賠售250萬殺出

等了12年！陳幸妤台中豪宅賣了　帳面賠售250萬殺出

關鍵字：

台中谷關龍谷瀑布觀光修復

讀者迴響

熱門新聞

遭吊車輾斃　18歲女是北部家族醫院接班人

韓女星澎湖玩「遭海鮮店老闆趕人」！說韓文還被羞辱

遭郭昱晴公審直播男願接受道歉　還原過程嘆：台灣搞成這樣滿悲哀的

快訊／賀瓏爆熱戀Albee「過往感情惹議」

槓上！　前AV女優濱崎真緒舌戰一劍浣春秋

威力彩今晚飆15.5億　4生肖財運旺

天殘遺書公開！交往賀瓏6年分手「他承認不再愛我」

筠熹遭愛犬咬傷臉！曬濺血照「差點傷到眼球」

伊朗最高領袖：以色列鑄大錯「必受懲罰」

踩女星地雷被罵「三八沒知識」　呂文婉怒拔麥離場

伊朗全境6機場遇襲　傳800枚飛彈不能用

房仲喊女子穿很騷炎上　中信房屋出手

李多慧海邊解放比基尼！　「側面形狀全看光」震撼8萬人

染髮易得膀胱癌？醫：1類人風險高2倍

NBA重磅交易！杜蘭特被送到火箭

更多

最夯影音

更多

63歲馬景濤直播突昏倒　眼神失焦「後腦重擊地面」

【章魚擬態開掛中】1秒變岩石我整個看傻！根本背景偽裝術XD

【怒拍閘門】旅客疑找不到刷卡處遭站務員咆哮！台鐵致歉

刺青男被按喇叭停紅燈理論 見對方「包手」秒道歉：拍謝啦

【大聲就贏?】電動滑板車亂入馬路險擦撞還硬拗：去問警察啊！

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

追劇神器。微波爐宵夜美食

追劇神器。微波爐宵夜美食

「文里補習班」開課啦！實驗網路流傳的五道微波爐料理，哪個才是最佳的懶人宵夜呢？

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面