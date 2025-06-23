獨／龍谷瀑布秘境塵封26年　業者盼修復步道重振谷關觀光

記者李陳信得／台中報導

國內知名的旅遊勝地台中谷關龍谷大瀑布，曾經讓中橫公路假日塞車、一房難求、車位難停的遊樂區，但因為921地震及72水災重創中橫公路東西向上谷關至德基段目前仍無開放，通往瀑布的步道也遭損毀，以至於當地觀光產業遽降。業者及當地居民都希望能夠修復龍谷瀑布步道，讓塵封26年的瀑布再呈現國人的視界裡。

▲因地震、水災道路毀損，塵封26年的龍谷瀑布現蹤，溫泉區業者希望能夠修復步道，重振谷關溫泉區的觀光。（圖／記者李陳信得攝，下同）

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龍谷飯店經理李炯旭表示，龍谷瀑布在日據時代時就已經發現，民國68年開發成為龍谷天然遊樂區，園區內不僅有這高約70多公尺高的瀑布，還有動物園、天然的峽谷、峭壁上的觀音像，造就谷關地區遊客絡繹不絕假日車位一位難求。但經921地震後，中橫公路上谷關至德基段中斷造成東西向無法連通，後續的72水災又沖毀進入瀑布的步道，但因上級政策關係一直無法修復因此被迫封園，業者有意願修復也希望有關單位能夠協助處理程序。

谷關社區發展協會理事長尹敬倫說，龍谷瀑布是谷關的指標，目前谷關除了溫泉、步道外就沒有其他亮點，瀑布真的是很漂亮、氣勢夠是既有的資源，當地業者也期望能夠修復步道，讓當地重復往日榮景。

立法院副院長江啟臣指出，龍谷瀑布曾是谷關地區知名旅遊景點，不只充滿著在地民眾的情感記憶，更是旅客造訪谷關的重要回憶。然而由於921地震導致土石崩落，阻斷聯外交通，目前僅能靠溯溪前往。

江啟臣表示，在地民眾與業者希望推動龍谷瀑布修復，目前已經向相關單位反應，待釐清權責單位與用地問題後再設法推動。江副院長說，谷關不只是溫泉勝地，也有登山步道、大甲溪流域景觀，以及吊橋、林場等豐富的觀光資源，未來將持續推動谷關地區觀光休憩發展，盼朝向「低碳旅遊」、「綠色經濟」的目標邁進。

台中市議員古秀英說，許多民眾都會回到谷關尋找龍谷瀑布，那一直是5-6年級生的記憶，他也樂觀積極向上級爭取修復，谷關有溫泉、七雄步道、市集再加上龍谷瀑布，希望能夠帶動地方再創生機。