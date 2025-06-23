「中國若犯台就把北京炸了」！川普過往發言被挖　網笑：壞人怕瘋子

▲川普去年曾說，「中國若犯台就把北京炸了」。（翻攝自白宮Flickr）

圖文／鏡週刊

美國總統川普（Donald Trump）於美國時間21日證實，對伊朗3處核設施進行空襲，此舉也引起了國際各界關注。而在去（2024）年，川普也曾說過，要是在自己總統任內中國犯台，「就要炸了北京」，此翻話也再度引起了網友討論。

川普先前於個人社群平台上證實，美軍成功襲擊了福爾多（ Fordow）、納坦茲（Natanz）和伊斯法罕（Esfahan）三處伊朗核設施。另外，美軍在記者會中也說，這次的行動是由7架B-2幽靈隱形轟炸機主導，精準打擊上述的核設施。

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川普這次突襲伊朗引起全球關注，值得一提的是，他去年在競選期間還曾在一個募款活動中談及自己的外交政策，其中包括要是俄羅斯在他擔任總統期間入侵烏克蘭、中國佔領台灣，那他就會炸了莫斯科跟北京。

當時川普的話一出便引起了熱議，此次突襲行，也讓他先前的言論再次被挖出來，網友紛紛在網紅八炯的貼文下喊，「老川你實在太衝動惹，但是我喜歡」、「已經沒人會覺得這句話是嘴砲了」、「今日伊朗；明日中國」、「真的印證『壞人再怎麼壞，都會怕瘋子』，這句話，尤其是那瘋子世界第一時」。



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