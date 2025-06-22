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南門義消實戰訓練震撼登場　高壓細水霧＋狹縫救援全面操演

▲南門義消進行火場攻堅訓練，演練高樓梯間佈線與空間穿越應變操作。（記者林東良翻攝，下同）

▲南門義消進行火場攻堅訓練，演練高樓梯間佈線與空間穿越應變操作。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為提升義勇消防人員的實戰應變能力與器材操作熟練度，台南市政府消防局第七大隊南門分隊22日假新化消防訓練場舉行火災搶救訓練，由南門中隊全體義消投入，課程設計貼近實務，從攻堅佈線到泡沫滅火，訓練現場氣氛震撼、士氣高昂。

▲南門義消進行火場攻堅訓練，演練高樓梯間佈線與空間穿越應變操作。（記者林東良翻攝，下同）

訓練內容涵蓋多項核心技術，包括室內火場攻堅、水線快速佈署、個人防護裝備操作與人命搜救技巧等。其中「梯間佈線」教導義消在高樓火警時如何迅速且安全架設水線；另設計高難度「受限空間穿越」與「纏繞應變處置」，模擬氣瓶耗盡、跌倒或迷航時的自救與互救程序，徹底磨練實戰應對能力。

▲南門義消進行火場攻堅訓練，演練高樓梯間佈線與空間穿越應變操作。（記者林東良翻攝，下同）

為因應複合型火場挑戰，本次演練更動員17車高壓細水霧幫浦消防車與泡沫滅火裝備，現場實地操演三模式切換（細水霧、水柱、泡沫），可依火場狀況靈活應變，適用A、B、C類火災，特別適合深入本市狹窄巷弄執行任務，強化災損控制與滅火效率。

第七大隊長石家源指出，火場變化萬千，唯有透過反覆演練與情境模擬，才能在第一線發揮最大效能，感謝南門義消的積極投入，與局長及各級長官的支持。未來將持續推動實戰化訓練，讓義消能與正規人力並肩作戰、互補共榮。

▲南門義消進行火場攻堅訓練，演練高樓梯間佈線與空間穿越應變操作。（記者林東良翻攝，下同）

消防局長李明峯表示，義消是消防體系中不可或缺的重要夥伴，平時投入各項救災任務，展現高度熱忱與使命感。藉由這類實務演練，不僅強化器材操作與判斷力，也確保自身與民眾安全，守護城市最後一道防線。

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