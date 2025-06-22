伊朗證實！3核設施遇襲發生數起爆炸　官媒：已提前撤離

▲圖為先前以色列發動攻擊之後，伊朗德黑蘭冒出煙霧。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

在美國總統川普宣布轟炸伊朗核設施之際，伊朗官員證實3處核設施遇襲。針對美軍行動，伊朗國家電視台一名負責人透過直播表示，伊朗早在先前就把3處核設施的材料先行撤離，美軍這波行動應該沒有造成重大損失。

央視新聞報導，伊朗庫姆省危機管理總部發言人海達里表示，庫姆防空系統辨識出敵方目標並啟動後，福爾多核設施部分區域遭到空襲。另外BBC引述伊朗官員的說法，除了福爾多核設施，納坦茲、伊斯法罕的核設施也遭到攻擊。

川普稍早宣布成功對伊朗3座關鍵核設施展開空襲，出動包括B-2匿蹤轟炸機在內的重型軍力，鎖定3處濃縮鈾設施重擊，攻擊地點正是福爾多、納坦茲與伊斯法罕3座核設施。

其中，福爾多位於德黑蘭以南，就在庫姆市附近的山區。CNN引述伊朗媒體法斯通訊社（Fars news agency）消息指出，就在當地防空系統啟動之後，庫姆市居民聽到城外傳來數聲爆炸聲。

這場空襲行動正值以色列與伊朗爆發激烈衝突的第9天，川普此舉形同正式介入戰局，也打破歷任總統多數避免直接軍事干預的慣例。以色列官員也證實，早在美方發動空襲前，以方已提前接獲通報。