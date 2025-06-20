她與前夫吵架後回娘家住1週　前婆婆竟打電話罵親家教女無方

▲ 女網友曾因與前夫吵架而回娘家住1週，沒想到前婆婆竟打電話到她家罵女網友父母不會教女兒，女網友父親也不甘示弱得回嗆。（示意圖／unsplash）

圖文／CTWANT

近日1名女網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」抱怨前婆婆，文章中提到先前她與前夫吵架後，回娘家住了1週，沒想到前婆婆竟打電話到她娘家稱「不知道自己是已婚、當人家媳婦的，想回家就回家」，而女網友的父親也不甘示弱地回嗆是前婆婆教子無方，才讓女網友必須看別人臉色過日子。貼文一出引起網友熱議，眾人紛紛大讚女網友的父親相當霸氣。

1名女網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文提到，她曾經因為與前夫吵架，搬回娘家住了1個星期，沒想到前婆婆竟打電話到她家，怒罵原PO母親不會教女兒，還稱「不知道自己是已婚、當人家媳婦的，想回家就回家」，甚至還說出「有沒有一點當人老婆的責任？不知道婆家還有很多家事等著妳做嗎？」這種誇張言論。

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原PO父親一氣之下接過電話回嗆，指出是前婆家教子無方，以至於原PO前夫結婚後還留在家裡啃老，讓原PO在婆家必須看人臉色度日。原PO父親也以前婆婆的話回罵「自己的老婆回娘家1個禮拜，還無關緊要的，有沒有有一點當人家老公的責任？」

原PO也在文中表示「想教別人的女兒之前，先把自己的兒子教好，沒擔當沒路用沒責任心的媽寶，你以為我們多稀罕？」此外原PO也很慶幸自己已經與前夫離婚，更在文末開心表示「人生又是海闊天空」。

貼文一出引起熱議，眾人皆大讚原PO父親出言維護女兒的行為相當霸氣，紛紛留言「你爸爸超棒的」、「有的老傢伙自己家的都不敢管教，只敢針對沒血緣的，有夠好笑！自己家的什麼樣子自己不清楚嗎？不先檢討自家的，反倒先檢討別人家的，難怪家庭會一堆紛爭困擾！」、「爸爸好帥，給讚」、「為妳爸按讚」。

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