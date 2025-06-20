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渴望被保護、被看見、還是想逃離？日本超準心測一眼選出你的內心秘密

▲▼心理測驗,心願,壓抑,欲望,渴望。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲一張圖就能看出你潛藏的渴望？心理測驗解鎖你內心深處的未竟之願。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者張芳瑜／綜合報導

每個人心中，都藏著一些連自己都沒察覺的小小慾望。如果你一直沒有意識到那些渴望，久而久之可能會變成壓力，悄悄影響你的情緒與生活。那麼，你內心深處尚未發現的那股「渴望」究竟是什麼呢？不妨透過日本網站《TRILL》這個心理測驗來一探究竟。

Q：請以直覺回答：你覺得以下圖形像什麼？

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▲▼心理測驗,心願,壓抑,欲望,渴望。（圖／翻攝自心測官網）

1、蘑菇
2、焗烤派（Pot Pie）
3、短鮑伯頭
4、巧克力馬芬

選好了嗎？往下看答案！

選好了嗎？往下看答案！

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選「蘑菇」的人：你有「想掌控局勢」的渴望

如果你覺得這個圖形像是一朵蘑菇，代表你內心可能默默存在著「想要掌控他人」的慾望。或許你希望對方能依照你的想法行動，而這種念頭，可能連你自己都還沒意識到。

你平常看起來溫和有禮，擅長配合他人，也非常會替人著想；但在這樣「迎合」的背後，其實隱藏著一種想要主導局勢的渴望，期望能更自由地掌控生活、發揮主見。

其實，掌控慾並不是壞事。這是一股來自內心、希望讓事情依照自己節奏進行的正向能量；只要運用得當，它會轉化成領導魅力，讓你成為能帶領團隊、整合眾人的關鍵人物，相信自己的影響力吧，別壓抑那股力量。

選「焗烤派」的人：你渴望「被讚賞、被看見」

如果你看見的是焗烤派，那麼你很可能有「渴望被肯定」的需求，只是自己還沒意識到。這也表示你是一個非常努力的人。

你做事踏實、默默耕耘，重視的是成果本身，而不是為了博取掌聲。你或許一直告訴自己：「我不是為了被誇獎才努力。」但其實，在你心裡的某個角落，一直存在著一種想被認可、想聽見「你很棒」的渴望。

這樣的想法並不可恥。那是你努力過的證明，也是你值得被看見的理由；你不需要再假裝不在乎，因為你真的值得更多人對你說：「你真的很棒！我看見你的努力了！」

選「短鮑伯頭」的人：你有「想斷開關係」的渴望

如果你看到的是短鮑伯頭，那麼你的內心可能正悄悄萌生「想結束某些關係」的慾望，也許你渴望從某些人際束縛中解脫出來。

你一向很重視人際關係，總是努力維持和諧，但其實你內心深處也常感到壓力；那些讓你感到疲憊、需要勉強自己配合的關係，或許你早已不再想維持下去。

想結束一段關係或拉開距離，並不是一件錯事，有時候，硬撐著反而更耗損自己。如果你已經開始感到不自在，不妨試著慢慢疏離，給自己更多喘息的空間。放下不合適的連結後，你將能擁有更輕盈自在的生活，屬於你的真正夥伴，也會在新的地方等待著你。

選「巧克力馬芬」的人：你渴望「被保護、被依靠」

如果你看到的是巧克力馬芬，那麼你內心可能藏著一股「想被守護」的渴望，雖然你平常總是一副很堅強、什麼都能一肩扛起的樣子。

你可能一直認為自己獨立、有能力，不需要倚賴任何人。但其實，在你的內心深處，也許早就累了；你渴望有人能懂你、保護你，讓你可以安心放鬆地倚靠一次。

渴望被保護，絕不是脆弱的表現，而是人類最真實的情感需求。試著放下強裝堅強的面具，允許自己偶爾脆弱、偶爾撒嬌。當你願意依靠別人時，真正關心你的人會非常樂意接住你、守護你。

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關鍵字：

心理測驗心願壓抑欲望渴望

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