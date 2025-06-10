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打開藏寶箱的第一眼　測出你內心潛藏的冒險魂

▲▼心理測驗,藏寶箱,冒險,個性。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲你覺得自己喜歡冒險嗎？來玩心理測驗就知道。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者張芳瑜／綜合報導

當你聽到「冒險」這個詞時，腦中浮現的是什麼畫面呢？是一場踏上未知旅程的刺激冒險？還是如尋寶般充滿挑戰與期待的經歷？其實，我們的日常生活某種程度上也可以被視為一種冒險。有些人偏好穩定與熟悉，而有些人則渴望不斷追求新鮮感與變化。你覺得自己是個喜歡冒險的人嗎？還是比較偏向追求安全與安定？透過日本網站《TRILL》的心理測驗，來看看你內心深處藏著多少「冒險魂」。

Q：你在探險中發現一個古老的藏寶箱，請憑直覺選出你認為裡面裝著什麼？

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▲▼心理測驗,藏寶箱,冒險,個性。（圖／翻攝自心測網站）

1、寶石
2、地圖
3、武器
4、食物

選好了嗎？往下看解答！

選好了嗎？往下看解答！

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選「寶石」的人超愛冒險

選擇閃閃發亮寶石的你，可能是個熱愛冒險的人。寶石象徵著巨大成功、財富，或是只有親自走過挑戰才能得到的成就與價值。你對於那些需要突破困難與風險才能體驗到的刺激與收穫，抱持著強烈的嚮往。

你擁有比一般人更旺盛的好奇心，樂於挑戰新鮮事物。即使過程中伴隨風險，你也不怕，反而會把它當成一種刺激的享受。這股強大的探索精神與行動力，正是推動你人生向前的重要力量。

不過，提醒你，有時候過度沉醉在冒險的快感與預期的成果中，可能會忽略了實際風險。享受刺激的同時，也別忘了保持清醒與做好萬全準備，才能讓冒險真正變成人生的加分題。

選「地圖」的人是理性派冒險家

你選擇了地圖，代表你對冒險是抱持著喜愛但不衝動的態度。地圖象徵的是探索與計劃，也說明你喜歡有策略、有方向地踏進未知，而不是盲目闖蕩。

你的好奇心很強，學習新事物、新技能、新旅程都會讓你感到興奮。不過，你不會一頭熱行動，而是喜歡在了解資訊、做好功課後再出發。

雖然這種計劃性讓你能夠有效控管風險，但有時也可能因此錯過一些「驚喜」與「巧遇」。試著多給自己一點空間去接受不按牌理出牌的狀況，你的冒險之路會更加豐富動人。

選「武器」的人不太愛冒險

選擇武器的你，可能對冒險沒那麼感興趣。武器代表的是防衛與警戒，也反映出你面對新環境或不確定因素時，較容易先感受到不安與風險，而非興奮或期待。

你習慣在確保安全、掌控度高的情況下行動，不太會主動投入高風險或變數太多的情境。行事穩健謹慎，以安全為座右銘，確保在徹底檢查後才過橋。

這樣的個性能幫你避開許多危機，但也可能讓你錯失一些精彩的機會。若能稍微放下警戒，打開一點點探索的門縫，也許就會看見人生中更多值得體驗的風景。

選「食物」的人偏好安穩生活

你選擇的是食物，代表你更重視生存與安穩，而非刺激或挑戰。食物象徵的是基礎需求與穩定的生活條件，你可能更喜歡平靜、有安全感的日子，而不是波瀾壯闊的冒險旅程。

你對環境變化或突發事件可能較為敏感，容易產生壓力，因此傾向避開風險，選擇讓自己安心的生活節奏。你在熟悉的環境、人際中，感到最自在與滿足。

追求安定其實非常自然，但若你偶爾也想為生活增添一點變化，不妨從小小的嘗試開始，像是換一家平常沒去過的咖啡廳、體驗一種新活動，讓平凡的日常也能多一點「微冒險」的驚喜。

●民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

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