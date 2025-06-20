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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

天母賽場均破7千人　市府蓋新停車場僅314格地方質疑不夠用

▲中職台灣大賽決勝戰G7，天母棒球場湧入一萬名球迷再度滿場。（圖／記者李毓康攝）

▲天母棒球場場均破7000人觀賽，地方盼能進一步解決停車需求。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

中華職棒近年觀賽人口成長，天母棒球場賽事場均人數破7000人，但該處為球迷所詬病的就是停車空間不足。為此，北市府通過將建天母運動公園地下停車場，但目前僅規畫314格位，地方認為還是不敷使用，議員也建議公園多功能草皮區下方也應納入停車場規畫。

天母運動公園內包含有籃球場、網球場、溜冰場、田徑場等，北市停車場審議委員會決議在其下方新闢地下停車場，但僅規劃314格，引來地方質疑。在地議員林杏兒說，314個停車格只能滿足當地需求，但難以解決棒球賽事和大型活動的停車問題。

林杏兒認為，天母運動公園多功能草皮區下方，原先有規畫一併納入作停車場，建議市府可以納入評估，提供更多的停車空間。同時也能分散從士東路出入停車場的車流，有利疏散速度。

對此，停管處長劉瑞麟表示，天母運動公園網球場下方停車場興建計劃，已將棒球活動、假日活動的車潮都計入，多功能草皮區是否有這樣的需求要再做評估，也須考量整個地區的發展與供需問題。

停管處科長梁力元說，停管處已於日前的停車場審議委員會中，通過於天母運動公園網球場下方興建地下停車場，目前該地區僅有此一興建計劃，該停車場預計可以滿足天母地區假日及運動賽季衍生的停車需求。

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