　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

印度將部署自主衛星星座　建立太空監視網絡應對軌道威脅

▲印度將部署自主衛星星座，建立太空監視網絡應對軌道威脅。（圖／翻攝自X／ISRO ）

▲印度正積極規劃建立太空監視網絡應對軌道威脅。（圖／翻攝自X／ISRO ）

記者陳弘修／台北報導

印度國防部正在籌劃一項由自主衛星組成的監控系統，未來可用以偵測並追蹤在印度上空活動的外國間諜衛星。此一由國防部主導、印度太空研究組織（ISRO）協力執行的計畫，目前正進入定案階段。

根據ISRO對外透露，該衛星星座將具備「衛星監視」（satellite mapping）能力，並將完全於印度本土研發製造。這個系統將強化印度在太空的戰略布局，提升對軌道環境的即時掌握，並作為國防應變體系的一環，同時也將納入ISRO現有的「NETRA計畫」（Network for Tracking Space Objects and Analysis），以偵測太空垃圾及其他潛在威脅物體，並對印度衛星安全提供即時警示。

綜合外媒報導，有ISRO官員受訪時表示，未來系統建置將由印度新創太空企業 Digantara 進行執行，與政府共同打造完整的本土太空防衛體系，預計一年內完成部署。
根據說明，這些新部署的衛星將具備推進與導航功能，透過調整軌道傾角與高度，可接近其他衛星進行觀測，甚至拍攝其運作狀況。部分衛星亦可攔截衛星間的通訊連線或地面站聯絡訊號。

目前全球已有多國擁有此類技術，例如，美國、俄羅斯與中國皆已部署或測試具備監控與反衛星功能的系統。2020年，美國太空司令部曾指出，俄羅斯Kosmos 2543衛星在軌道中釋放一枚不明物體，被認為是測試具毀傷能力的新技術。該物體在軌道上與另一顆俄羅斯衛星極為接近，引發國際對太空武器化的關注。

另外，印度國防部也正在推進另一項代號為「SBS-3」（Space-Based Surveillance-3）的新計畫，預計未來兩年內發射52顆偵察用途的衛星，構成全方位太空監視網絡。

SBS-3計畫總預算約為2,700億盧比（折合新台幣約1,000億元），並與印度本地三家民間企業合作，包括Ananth Technologies、Centum Electronics與Alpha Design Technologies。這些企業將參與衛星的製造、組裝與測試，強化印度本土太空產業供應鏈。

對此，ISRO官員也透露，太空正在成為國家之間潛在的軍事戰場，未來衝突將不限於地面，太空也將成為作戰場域之一，各國需提前準備應對。透過NETRA與SBS-3雙重部署，印度正大步邁向建立完整的太空監控與國防體系，並強化其在印太地區的太空戰略地位。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
632 3 9755 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
少子化衝擊！　申請入學篩選倍率「放寬至4倍」
外型帥氣！　192cm董座首次主持股東會
大咖日男星出事！零負評人設翻車　遭30年節目踢出
一頓早餐噴2.8萬元！　爸帶孩子吃「迪士尼公主餐」崩潰
快訊／周鶴年怒嗆公司：我不解除合約　「有性交易證據就拿出來」
林芳郁失智5年　醫「2招判斷失智跡象」都答錯快就醫
最美檢察官快變「前樂檢」　新辦公室裝潢中！妻忙面試
以色列用「一通假電話」　伊朗空軍高層團滅

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

防空飛彈1天燒60億！以色列打伊朗代價高　開戰1個月驚人花費曝

納坦雅胡怨：「伊朗空襲」害我兒子婚禮延期！　以色列人炸鍋

印度將部署自主衛星星座　建立太空監視網絡應對軌道威脅

一頓早餐噴2.8萬元！　爸帶孩子吃「迪士尼公主餐」崩潰曬帳單

以色列「假電話」誘騙緊急會議　伊朗空軍高層團滅

伊拉克真主黨旅：川普若介入以伊戰爭　將攻擊美軍中東基地

3台人在日賣假《週刊少年Jump》被逮！　航海王第1話炒到上萬日圓

美、德貨機「滿載軍備」飛抵以色列！　畫面曝光

集束彈轟平民　伊朗向美國開條件：以色列不停火「不回談判桌」

美軍司令稱台灣已納入「嚇阻任務」範圍！　防範中國威脅

【直接開跳XD】一聽《大展鴻圖》女團秒起舞　邊走邊跳超整齊！

【喪屍開車】北市忠孝橋上一路刷卡護欄！後方目擊者嚇壞尖叫

【又喝酸梅湯】館長狂讚大陸進步　陸委會：建議他去久住看看

【是乾冰壞壞】珠珠寶貝應援一半被嚇到原地懵！

【紅燈也敢走？】馬尾女悠閒過馬路遭罰500元 網友怒批：太囂張

【牙齒被打碎】女房東怒反告傷害！轟樋口夫婦「太野蠻」

【鳴笛30秒！】台中惡駕駛不讓救護車！　挨罰3千6+吊銷駕照

【劃破夜空】伊朗疑發射「80枚飛彈」！　天空驚見神秘軌跡

音綜選手在蕭亞軒面前　大跳蔡依林的〈特務J〉

【核武暗示？】伊朗釋出17秒「摸核彈」畫面！

防空飛彈1天燒60億！以色列打伊朗代價高　開戰1個月驚人花費曝

納坦雅胡怨：「伊朗空襲」害我兒子婚禮延期！　以色列人炸鍋

印度將部署自主衛星星座　建立太空監視網絡應對軌道威脅

一頓早餐噴2.8萬元！　爸帶孩子吃「迪士尼公主餐」崩潰曬帳單

以色列「假電話」誘騙緊急會議　伊朗空軍高層團滅

伊拉克真主黨旅：川普若介入以伊戰爭　將攻擊美軍中東基地

3台人在日賣假《週刊少年Jump》被逮！　航海王第1話炒到上萬日圓

美、德貨機「滿載軍備」飛抵以色列！　畫面曝光

集束彈轟平民　伊朗向美國開條件：以色列不停火「不回談判桌」

美軍司令稱台灣已納入「嚇阻任務」範圍！　防範中國威脅

防空飛彈1天燒60億！以色列打伊朗代價高　開戰1個月驚人花費曝

暑假來場陸海空大冒險！　台南三大博物館推一日遊探索自然星空

預算1000萬「買房要選哪？」　他曝1縣市有潛力

「具俊曄搬去金山陪大S」傳回南韓！　喪妻之痛逼哭韓網：已經超越真愛

大谷敲安、9局觸身球大場面　道奇不敵教士中斷5連勝

蔡健雅五搶金曲歌后　搶先宣布參戰音樂節...同場卡司曝光

點國民黨反罷「3個當務之急」　學者：黨主席選舉延後避免內部衝突

周鶴年承認「私下見明日花綺羅」公司逼退團　二度喊冤：我很害怕⋯

納坦雅胡怨：「伊朗空襲」害我兒子婚禮延期！　以色列人炸鍋

星凝天蝕2號郵輪密集探訪　今年第3度停泊花蓮港

【以伊衝突升溫】伊朗首都爆逃難潮！　民眾恐慌瘋逃街頭塞爆

國際熱門新聞

外媒示警：川普攻不攻伊朗「牽動台海」

世界最危險時刻將至　美前高官「點名台灣」

伊朗發射集束彈　以色列不停火就不談判

美軍撤40架軍機　卡達基地「全清空」衛星照曝

以色列滲透內幕　特工用假手機讓高官全滅

3台人在日賣假《週刊少年Jump》被逮！

瘋傳以色列F-35被擊落片！超假空中閃炮火

以色列怒轟：伊朗最高領袖「不該繼續存在」

早餐噴2.8萬　爸崩潰曬迪士尼帳單

以色列炸電視台被炸3死　副控瞬間畫面曝

女子粉紅沙灘拍美照　慘遭浪捲走吐血亡

以色列用假電話　讓伊朗空軍高層團滅

川普兩週內決定是否出兵！　伊朗擁核只差一步

中國官二代「迷姦10女」重判終身監禁

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

最髒蔬果是「它」！農藥殘留量最高「一堆人吃」

伊朗首發「泥石飛彈」　中方籲以色列：立即停火

北市女搭捷運回家　刷卡進站前喊「心臟好痛」倒地亡

美海豹部隊、CIA成員在台灣夜市射氣球　網笑：有想過老闆心情？

「一早啪啪」操控老公行動20年！妻：整天有活力

回台奔喪慘被硬上！鬼父趁她熟睡：沒跟妳做過，不算性侵

周鶴年被爆私下認了！向友人炫耀：跟明日花綺羅嘿咻

外媒示警：川普攻不攻伊朗「牽動台海」

越來越多年輕人罹大腸癌　醫揪「關鍵元凶」

賀瓏Albee日本煲愛全被拍

百萬辣模搭飛機脫到剩內衣！喊「一定要插這根」

世界最危險時刻將至　美前高官「點名台灣」

高雄買春聖地被抄！爆乳螞蟻腰廣告曝

樋口飯糰老闆娘回嘴11字　女房東理智線斷裂

快訊／數量翻倍！50共機出海擾台　46架次逾越海峽中線「四面環台」

更多

最夯影音

更多

【直接開跳XD】一聽《大展鴻圖》女團秒起舞　邊走邊跳超整齊！

【喪屍開車】北市忠孝橋上一路刷卡護欄！後方目擊者嚇壞尖叫

【又喝酸梅湯】館長狂讚大陸進步　陸委會：建議他去久住看看

【是乾冰壞壞】珠珠寶貝應援一半被嚇到原地懵！

【紅燈也敢走？】馬尾女悠閒過馬路遭罰500元 網友怒批：太囂張

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

追劇神器。微波爐宵夜美食

追劇神器。微波爐宵夜美食

「文里補習班」開課啦！實驗網路流傳的五道微波爐料理，哪個才是最佳的懶人宵夜呢？

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面