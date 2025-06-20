印度將部署自主衛星星座　建立太空監視網絡應對軌道威脅

▲印度正積極規劃建立太空監視網絡應對軌道威脅。（圖／翻攝自X／ISRO ）



記者陳弘修／台北報導

印度國防部正在籌劃一項由自主衛星組成的監控系統，未來可用以偵測並追蹤在印度上空活動的外國間諜衛星。此一由國防部主導、印度太空研究組織（ISRO）協力執行的計畫，目前正進入定案階段。

根據ISRO對外透露，該衛星星座將具備「衛星監視」（satellite mapping）能力，並將完全於印度本土研發製造。這個系統將強化印度在太空的戰略布局，提升對軌道環境的即時掌握，並作為國防應變體系的一環，同時也將納入ISRO現有的「NETRA計畫」（Network for Tracking Space Objects and Analysis），以偵測太空垃圾及其他潛在威脅物體，並對印度衛星安全提供即時警示。

綜合外媒報導，有ISRO官員受訪時表示，未來系統建置將由印度新創太空企業 Digantara 進行執行，與政府共同打造完整的本土太空防衛體系，預計一年內完成部署。

根據說明，這些新部署的衛星將具備推進與導航功能，透過調整軌道傾角與高度，可接近其他衛星進行觀測，甚至拍攝其運作狀況。部分衛星亦可攔截衛星間的通訊連線或地面站聯絡訊號。

目前全球已有多國擁有此類技術，例如，美國、俄羅斯與中國皆已部署或測試具備監控與反衛星功能的系統。2020年，美國太空司令部曾指出，俄羅斯Kosmos 2543衛星在軌道中釋放一枚不明物體，被認為是測試具毀傷能力的新技術。該物體在軌道上與另一顆俄羅斯衛星極為接近，引發國際對太空武器化的關注。

另外，印度國防部也正在推進另一項代號為「SBS-3」（Space-Based Surveillance-3）的新計畫，預計未來兩年內發射52顆偵察用途的衛星，構成全方位太空監視網絡。

SBS-3計畫總預算約為2,700億盧比（折合新台幣約1,000億元），並與印度本地三家民間企業合作，包括Ananth Technologies、Centum Electronics與Alpha Design Technologies。這些企業將參與衛星的製造、組裝與測試，強化印度本土太空產業供應鏈。

對此，ISRO官員也透露，太空正在成為國家之間潛在的軍事戰場，未來衝突將不限於地面，太空也將成為作戰場域之一，各國需提前準備應對。透過NETRA與SBS-3雙重部署，印度正大步邁向建立完整的太空監控與國防體系，並強化其在印太地區的太空戰略地位。