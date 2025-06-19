嘉縣衛生局攜手朴子醫院　免費提供員警及協勤民力口腔癌篩檢

▲ 嘉縣衛生局與朴子醫院共同守護員警及協勤民力 。（圖／朴子分局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣衛生局有感警察人員保護社區除暴安良，卻經常因為工作忙碌忍著身體不適，造成小病變大病，因此結合朴子醫院醫療團隊於日前走入朴子分局，為警察人員及協勤民力進行免費口腔癌及多種健康篩檢服務，用行動守護員警的身體健康。現場氣氛熱絡，深獲好評。

此次活動由嘉義縣衛生局結合朴子醫院專業團隊親自到場，透過視診與口腔衛教的方式，協助員警及協勤民力了解自身的口腔健康狀況。篩檢過程中，醫護人員耐心講解口腔癌的早期徵兆與高風險因子，如嚼檳榔、吸菸與飲酒等，並提醒大家即使沒有明顯症狀，也應定期接受檢查，以達早期發現、早期治療之目的。由於警察與協勤人員常因工作繁忙而忽略健康檢查，此次特別安排醫療團隊到警分局服務，希望藉由主動出擊的方式，將健康送進基層，為守護治安的同仁們也把關健康。

參與篩檢的員警及協勤民力表示，這樣的活動非常貼近實際需求，不僅省時便利，也讓他們更了解自身的健康狀況；有些人更是首次接受口腔癌篩檢，讓人備感溫馨及貼心。

分局長林思妙平時就常鼓勵同仁要自主健檢及多運動，並表示員警因勤務關係，吃飯和睡覺不正常是家常便飯，稍不注意身體就出現問題，又礙於公務繁忙，拖延就診時機，這次嘉義縣衛生局整合朴子醫院醫療團隊資源把醫師都帶來了。員警維護治安、醫護人員為他們健康把關，藉由初篩了解身體狀況，大家不用親自去醫院排隊就可以享受一流的服務，代表分局感謝醫療團隊的用心與關懷