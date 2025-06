快訊／伊朗夜空驚見「80枚飛彈」劃破天際　神祕軌跡影片曝

The launched Iranian ballistic missile is definitely different and unusual, maybe, a Khorramshahr-4? pic.twitter.com/DRImG8n1Ab

記者張靖榕/綜合報導

社群媒體18日多段流傳的影片顯示,伊朗發射了不同於以往的彈道飛彈,引起熱議、推測,許多人認為伊朗可能發射了「霍拉姆沙赫-4」(Khorramshahr-4)中程彈道飛彈。然而,伊朗伊斯蘭革命衛隊(IRGC)聲明指出,實際首波攻擊由「Sejjil」飛彈拉開序幕,澄清外界誤傳。

▲伊朗發射不同於以往的飛彈,引發國際社群熱議。(圖/翻攝X)



根據美國戰略暨國際研究中心(CSIS)旗下《飛彈威脅》專題,Sejjil 為兩級固體燃料地對地彈道飛彈,具備快速發射與高度機動能力,射程約2,500公里,涵蓋中東及東南歐。新版Sejil-3正在研發中,為三級構造,射程範圍提升至達到4,000公里,發射重量約38公噸,進一步強化伊朗的長程戰略打擊能力。

Early this morning, the IRGC conducted a ballistic missile test from the Semnan Missile Complex. The missile launched was likely either an Intercontinental Ballistic Missile (ICBM) or the Khorramshahr-4 Medium-Range Ballistic Missile. pic.twitter.com/ezS05Q1pyL