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快訊／伊朗夜空驚見「80枚飛彈」劃破天際　神祕軌跡影片曝

記者張靖榕／綜合報導

社群媒體18日多段流傳的影片顯示，伊朗發射了不同於以往的彈道飛彈，引起熱議、推測，許多人認為伊朗可能發射了「霍拉姆沙赫-4」（Khorramshahr-4）中程彈道飛彈。然而，伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）聲明指出，實際首波攻擊由「Sejjil」飛彈拉開序幕，澄清外界誤傳。

▲伊朗發射不同於以往的飛彈，引發國際社群熱議。（圖／翻攝X）

▲伊朗發射不同於以往的飛彈，引發國際社群熱議。（圖／翻攝X）

根據美國戰略暨國際研究中心（CSIS）旗下《飛彈威脅》專題，Sejjil 為兩級固體燃料地對地彈道飛彈，具備快速發射與高度機動能力，射程約2,500公里，涵蓋中東及東南歐。新版Sejil-3正在研發中，為三級構造，射程範圍提升至達到4,000公里，發射重量約38公噸，進一步強化伊朗的長程戰略打擊能力。

先前推測的「霍拉姆沙赫-4」飛彈，又名「Kheibar」彈道飛彈，數據顯示射程達2,000公里，圓周誤差僅30公尺，發射準備時間少於15分鐘，具備高度機動與突擊優勢。

該飛彈使用自燃式高能燃料（hypergolic fuel），從發射到擊中目標僅約12分鐘。其導航系統在再入階段自動關閉，避免電子干擾，增強突防能力。彈頭取消傳統外翼設計，可裝載更多炸藥，搭配多目標重返大氣層載具（MIRV），最大載重達1,800公斤，可同時攻擊多達80個目標。

霍拉姆沙赫飛彈可能採用4D10液態燃料發動機，在大氣層外可達16馬赫，進入大氣層仍能維持8馬赫，展現極強突防與遠程打擊能力。此一動作，被視為伊朗針對以色列升高軍事行動的重要訊號。

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