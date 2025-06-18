川普威脅伊朗「無條件投降」：美國知道最高領袖躲在哪

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）



記者葉國吏／綜合報導

美國總統川普近日在社群媒體發文，針對伊朗局勢發出警告，但同時表示目前暫不會採取直接行動攻擊伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）。川普強調，美國已掌控伊朗上空，並警告伊朗勿進一步挑釁。

川普透過「真實社群」（Truth Social）平台表示：「我們知道所謂的『最高領袖』確切的藏身之處。他是容易攻擊的目標，但目前人在那裡很安全。我們不會殺死他，至少暫時不會。」他進一步指出，美國的耐心正逐漸耗盡，並呼籲伊朗停止對平民及美軍的威脅行為。他最後以「無條件投降（UNCONDITIONAL SURRENDER）」作為結尾，向德黑蘭政府施壓。

近期外界持續關注美國是否會加入以色列對抗伊朗的軍事行動。川普在另一篇貼文中宣稱：「我們已完全掌控伊朗整個上空」，並讚揚美國製造的武器在此情勢中的表現。不過，他並未直接提到以色列的角色或合作細節。

針對川普的言論，美國副總統范斯（JD Vance）也在社群媒體X（前Twitter）發表看法。他表示，川普展現了高度克制力，專注於保護美國軍隊及公民安全，但不排除可能採取進一步措施以阻止伊朗的核武計畫。范斯指出：「總統可能做出必要決定，終結伊朗的鈾濃縮計畫。」