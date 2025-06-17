巴西2歲弟玩手槍「誤觸板機」射殺母親！　父親全程目睹

圖文／鏡週刊

巴西近日發生一起慘案。一名2歲男童在家中拿起父親的手槍把玩卻誤觸板機，結果不幸誤殺母親，子彈就這樣打在母親的手臂和胸口，經緊急送醫治療後，男童母親仍不幸身亡。

根據《CNN Brasil》報導，事件發生在巴西南馬托格羅索州城鎮里奧韋爾德，本月13日，一名2歲男童意外開槍奪走母親生命。男童父親告訴警方，他當時並未注意到兒子手上拿著武器。

從監視器畫面可見，事發當時男童與父、母親待在客廳內，男童拿起放在桌上的手槍把玩。不久後，男童將槍口對準母親，隨即開槍，擊中母親的手臂與胸口。

中彈後，母親驚慌之餘勉強站起後隨即倒地。男童父親急忙奪走兒子手中的槍，並攙扶倒地妻子。女子送醫急救後仍宣告不治。

警方表示，男童父親將依過失致死罪嫌遭到起訴，案件仍在調查中。男童也將接受心理評估，可能轉介至兒童保護機構，進行後續心理輔導與治療。

????TRAGÉDIA: Criança de 2 anos mata a mãe com tiro acidental após pegar arma carregada deixada pelo pai sobre a mesa em Mato Grosso do Sul pic.twitter.com/W7cmZngOqC — Herrera ???? (@HerreraNews1) June 15, 2025



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