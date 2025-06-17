南澳扇子瀑布溪水暴漲！5男女溯溪受困　驚險救援畫面曝

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭縣南澳鄉扇子瀑布今（17）日突發暴雨，導致溪水暴漲，2男3女進行溯溪活動的民眾，在回程途中受困於溪流對岸高地，無法自行撤離。宜蘭縣政府消防局接獲求救後，迅速展開救援行動，成功將受困者全數安全救出。

▲救援人員在兩岸架設橫渡繩索，驚險將5名受困者護送過河。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

根據消防局表示，事件發生於今下午1時22分許，當時5名民眾因午後大雨導致溪水暴漲，激流湍急，無法渡河返回。消防局立即派遣第四消防大隊及南澳、觀音分隊前往現場，救援人員於14時抵達並成立前進指揮所，安撫受困者情緒，並反覆叮囑保持冷靜，留在安全高地，避免自行嘗試渡溪。

由於溪水湍急，救援人員無法直接渡河，遂在兩岸架設橫渡固定點，並利用水流推力及專業裝備進行救援。整個行動歷時1個多小時，救援人員以精密分工與默契操作，成功將5名受困者護送過河。經檢傷後，受困者身體狀況良好，無需送醫。

宜蘭縣消防局提醒民眾，溯溪屬高風險戶外極限運動，需具備專業知識與裝備，並密切關注天氣變化。建議民眾進行此類活動時，應由合格教練帶領，事前擬定周詳計畫與撤離路線，避免因天氣突變而陷入危險，才能在安全前提下探索自然之美。