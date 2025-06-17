母女雪隧下車互毆原因曝！她想播手機音樂...媽要她專心開車

記者游芳男／宜蘭報導

國5雪山隧道內昨（16日）15時50分許，驚傳母女下車在避車彎處開打！據了解，26歲的蔡姓女子載母親北上要到北市好市多購物，開車行經雪隧時，她要用車內音響透過藍牙播放手機中的音樂，不料母親要她專心開車，母女因而起爭執，進而互把對方的手機扔出車外，女兒車開進避車彎要去檢手機，進而母女大吵還開打，之後母親將車開走，把女兒丟包在雪隧中。國九大隊介入調查，女兒表示欲聲請保護令，國九大隊依家暴相關規定製作家暴通報資料，聲請保護令。

國九大隊勤務指揮中心16日15時50分許接獲1968轉報，在國5北向19公里處避車彎處，看見有駕駛人將車輛停放該處，與乘客下車爭吵打架。勤務指揮中心即派遣巡邏車前往查看，並於CCTV監看發現有疑似拉扯動作，爭吵事件發生約5分鐘左右，自小客車離開，留下一名女子，逆向行走於雪山隧道內側的施工廊道上，巡邏車到場後將行人載返頭城分隊處理。

▲▼一對母女在國5雪隧內避車彎處爭吵開打，母開車離去，女兒被丟後，獨走內側的施工廊道上。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

初步瞭解，26歲女兒自述，當時她開車於上述地點時，要用藍牙播放車音響聽音樂時，與母親爭吵，進而互把對方的手機扔出車外，女兒把車停進避車彎要去檢手機，母女又下車大吵並開打，母親出手打她後，自行開車離開，她才會逆向往回行走，去找自己的手機，但手機早被他車輾壞了。

因女兒表示要聲請保護令，國九大隊依家暴相關規定製作家暴通報資料，聲請保護令。