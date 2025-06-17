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高中生造假學習歷程遭「一刀斃命」！多位KOL為他抱屈：太超過

楊姓高中生因在網上公開學習歷程檔案，而被揪出造假，最後被陽明交大在內的5校醫學系接續取消錄取資格。（圖／報系資料照）

▲楊姓高中生因在網上公開學習歷程檔案，被揪出造假，最後被陽明交大等5校醫學系接續取消錄取資格。（圖／CTWANT資料照）

圖文／CTWANT

台中一名楊姓高中生學測考出74級分，獲得4校醫學系正取、1校備取，不過因在學習歷程自稱曾獲「最佳辯士」榮譽，遭網友揭發造假，原本錄取陽明交大、北醫、中山醫學大學及中國醫藥大學正取資格皆被取消，最後連備取的長庚醫學系都槓龜。對此，多位名人表示「一刀斃命」懲罰，已失去正常的比例原則。

多位專家告訴CTWANT，學習歷程制度有諸多漏洞，導致學生被迫誇大以滿足制度需求；也有許多名人公開表示同情楊姓高中生，認為有錯該罰，但如今竟幾乎「一刀斃命」，似乎已失去正常的比例原則。

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5月底大學個人申請入學放榜，楊姓高中生開心在網上分享自己正取4校醫學系、1校備取，網友因此敲碗請他分享學習歷程，楊同學隨即在網上貼出自己的學習歷程，結果被網友揪出其中一項比賽獎項不實，將「優秀辯士」寫成「最佳辯士」，造假實錘後高中生連續遭5校醫學系退貨。

國教行動聯盟（國教盟）指出，這起事件並非特例，而是制度性錯誤的具體展現。「這不是學生誇張，是制度誘發造假！」國教盟理事長王瀚陽表示，學習歷程制度將未經查核的個人資料納入第二階段審查，導致學生為迎合制度需求，不得不誇大其辭。

長期關注考招制度的台大電機系教授張耀文表示，高中生上傳學習歷程檔雖需經學校認證，但校方無需對不實的資料擔負任何法律責任，且高中端行政負擔已重，難以確實查核；大學端審查受限於時間倉促和無公權力，對可疑的資料，通常也無法仔細查核。

「曾有審查委員發現學生宣稱其多益成績990分，但校內英文成績卻普通，礙於時間和公權力，難以有效查核。」張耀文說，觀察其他國家的學習歷程，南韓規定高中端要負起學習歷程的法律責任；在美國，大學入學審查常由全職專業的人員處理，測驗成績的寄送是由測驗單位直接寄送學校。

張耀文認為，如果台灣無法讓學習歷程公平，那這個制度只是耗費行政成本，不如盡早廢除，把這些資源回歸師資、教學與設備，聚焦教育本質，而非讓學生為了升學玩弄文書遊戲。

楊姓高中生的學習歷程不實雖是事實，但因此遭受網暴，甚至被4校醫學系退貨，也引發許多人認為處罰過當。同為高中生的網友直呼，若大學教授論文造假都未必會被立刻開除，那高中生的膨風為何要撤銷全部錄取？

醫師沈政男認為，這名學生如果刻意違規，怎麼敢主動把資料貼上來？楊同學甚至可能「比多數考生更加誠實」，沈政男還點名檢舉者將楊同學資料一條條查證，心態可議，也反問檢舉者「敢公開你的學習歷程嗎？」

資深媒體人沈春華也為此公開發文。「4所醫學院快速做了一刀切的決定，究竟真的認為學生犯的錯沒有彌補空間？還是畏懼輿論/網攻的壓力，也不想收別校已取消錄取的學生？這個處理的過程，看不到教育體系的高度、細膩和彈性，殊為可惜。」

資深媒體人沈春華在臉書發文，認為學習歷程造假的高中生雖有錯，但承受的懲處已超過適當的比例原則。（圖／報系資料照）

▲資深媒體人沈春華在臉書發文，認為學習歷程造假的高中生雖有錯，但承受的懲處已超過適當的比例原則。（圖／CTWANT資料照）

沈春華認為，這個事件不應簡化為選邊站，應該成為有意義的「社會共同教育」！不過，錯了就是錯了，但老師們不是都說「人誰無過，過而能改，善莫大焉」嗎？因為填寫學習歷程的缺失，而讓學生一刀斃命，這恐怕還是國內第一樁吧？！懲處似乎不符比例原則。

一位擔任大學個人申請審查的教授透露，醫牙相關科系的學習歷程最低需參採僅有1成，本來就不重要。「2022年有一位台大醫學系一年級學生，因為想體驗108新課綱的面試體驗，所以偷偷報考學測，然後接著透過個人申請又錄取台大醫學系，照理說他根本沒有過去3年的學習歷程，但他還是順利錄取，由此可見學習歷程真的不重要。」

這位教授透露，每個科系的個人申請審查委員人數沒有規定，通常由系主任指派，大多2~3位不等，而面試人數是招生名額的3倍。「例如要招10位學生，就會需要看30位考生的備審資料，你覺得能看多仔細？」該教授認為楊姓高中生遭5校醫學系退貨，純粹是因為造假已經人盡皆知，校方若是接受楊姓高中生，恐怕「政治不正確」。

清大榮譽講座教授李家同則希望大眾不要再追殺楊姓高中生，也不要騷擾其家人，李家同感嘆，「我很慶幸自己當年不需要管學習歷程檔案，我也非常同情現在的高中生要做這件沒有太大意義的事情。」

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