超扯超扯！　外送員A走17杯飲料還按「確認送達」

▲外送員被控A走17杯飲料。（圖／翻攝爆料公社，下同）

記者葉國吏／綜合報導

一名消費者近日在臉書社團分享自身遭遇，控訴外送平台的配送員未將訂購的17杯飲料交付，反而將飲料拿走，並且還將訂單按下「確認完成」，引發熱議。

事主表示，事情發生在台中某活動期間，由於填錯地址，他主動聯繫外送員並表示會親自到正確地點取貨，對方也答應配合。然而，當他抵達指定地點後，卻發現根本沒有飲料。

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消費者進一步調查，透過鄰居的監視器畫面確認，外送員確實拿走了飲料。據鄰居表示，外送員原本試圖將飲料交給他們，但遭到拒絕。事主指出，訂單系統顯示配送已完成，甚至還附上一張確認照片，但照片中完全看不到飲料。他憤怒質疑平台的處理態度，表示客服毫無作為，並反問「難道以後外送員只要按下確認，隨便拍張照片就可以不交付商品嗎？」

事主強調，他並未放棄訂單，甚至允許外送員將飲料放在地板上也無妨，卻仍遭遇如此情況。「所以這樣就代表他們可以私自拿走飲料嗎？」他表示已經前往警局報案，希望依法處理此事。

事件曝光後，不少網友紛紛留言支持事主提告。有網友指出，若是信用卡付款的訂單，外送員擅自拿走商品可能涉及侵占罪；另有網友建議收集完整證據，並通知信用卡客服爭議消費。「這種行為絕不能姑息，提告侵占罪，讓不良外送員付出代價！」網友表示，若成功提告，外送員將留下案底，未來可能影響其申請良民證及從事相關工作。