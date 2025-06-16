6/16～22本週運勢出爐！日占星師提醒「牡羊收心＋水瓶健康警報」本週宜放慢腳步

▲日本占星師星乃せいこ提醒，本週無論是何種星座，每個人都宜放慢腳步、好好品味生活中的點滴感受。（圖／Pexels，下同）

記者萬玟伶／綜合報導

專業占星師星乃せいこ獨家為日本「yoi」平台撰寫的「WEEKLY NEO HOROSCOPE」又來了！本週（6/16～6/22）主題為「珍惜當下，活在每個片刻的感受中」。星乃老師指出，這週宇宙要我們不要一昧追求新刺激，反而應該放慢腳步、好好品味生活中的點滴感受。不論是「這東西真好吃」、「這畫面真美」還是「這樣不太舒服」的直覺反應，都可能是讓你找回自我本心的契機。

各星座運勢大解析送上！

一起來看看本週你的宇宙導航怎麼說

牡羊座——別再衝了，是時候收心啦！

星乃老師指出，牡羊本週開始從忙碌奔波轉向冷靜沉穩的步調。調整生活節奏、尋找「剛剛好」的活動量是關鍵。完美主義可以先放一邊，適當放鬆才會更有力氣面對該做的事。健康方面，別吃太多冰的東西，有點涼就喝碗熱湯吧。

金牛座——做自己，才是最強運勢密碼！

這週是金牛甩開「我不夠好」咒語的好時機。星乃老師建議，想做什麼就去做，不需要再逼自己「更努力」。與其勉強迎合，不如遠離那些無法接納你本色的環境。你早就很棒了，不必再逼自己證明。

雙子座——時間到了，是該整理一下人生

從爆炸忙碌中抽身，雙子迎來環境與內心的「整理期」。星乃老師說，不知道從哪開始？那就從打掃房間、倒垃圾開始，從環境整頓入手，會有不一樣的氣場。別再硬撐那些沒效果的努力，早點放手才能清爽前行。

巨蟹座——辛苦終將有代價，拭目以待！

對巨蟹來說，努力多年看不到光明？這週你會開始看到希望的曙光。雖然仍有雜事干擾，但你的付出已在悄悄發酵。星乃老師提醒，也要懂得放下那些已不適合的事物，才能讓光照進來。

獅子座——放慢腳步，也是一種前進

獅子們本週告別全速前進的狀態，進入「慢慢來也可以」的節奏。你有經驗、有基礎，不需要硬撐。找回自己舒服的方式生活和工作，反而會走得更穩。想放鬆？來場深呼吸或瑜珈吧。

處女座——開外掛啦！熱情全開、效率爆表

處女座這週如有神助，什麼都能做得又快又好。星乃老師直言，現在的你根本無敵狀態！別再追求100分，先動手才是王道。「不設限」的心態會帶來更多幸運，穿對鞋說不定還能飛起來！

天秤座——找尋你的最佳角色定位

NEO天秤本週開始思考什麼身分、角色最適合自己。生活步調也將轉為務實、可持續。星乃老師建議，從清理多餘任務開始，別急著做決定，慢慢放下不再合適的事，答案自然會出現。

天蠍座——輕裝上陣，準備出發！

本週的你正要「脫皮」啦！那些拖著你走不動的事，是時候說再見。星乃老師說，當你情緒快爆炸時，那正是重整生活目標的信號。整理思緒、重整行李，讓未來的你更輕盈自在。

射手座——與其出風頭，不如默默耕耘

射手們這週轉向內斂，學會觀察周遭並適時配合。老師建議，試著從他人身上學習，與團隊保持同調，反而更能讓你的個性閃光。工作中不妨先遵循既有模式，再慢慢展現自我。

摩羯座——從幕後走上舞台，閃亮登場！

以往低調勤奮的摩羯，本週將迎來屬於你的「主角時刻」！不論工作還是戀愛，機會都正在向你靠近。即便不想大動作改變，改變一下生活小習慣也能帶來新氣象。

水瓶座——健康警鐘響起，該面對了

你是否一直忽略健康？水瓶本週進入「照顧自己」的階段。老師提醒，不管有沒有不舒服，都該安排健康檢查或諮詢，別小看身體發出的微訊號。從簡單的生活習慣開始，就能建立未來10年的健康基礎。

雙魚座——跳脫日常，彩色生活開啟！

本週雙魚將從無趣中脫身，進入色彩繽紛的新節奏。星乃老師鼓勵你做些平常不敢做的事、重拾舊愛好，就算是「玩一下」也會意外帶來好運。記得，玩樂不是浪費，是能量補充！

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