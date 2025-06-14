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逾25國專家與會！2025年國際眼科醫師高峰會　林口長庚登場

▲2025年國際眼科醫師高峰會林口長庚登場

▲林口長庚陳建宗院長、台灣白內障及屈光手術醫學會孫啟欽理事長、衛福部邱泰源部長、長庚決策委員會程文俊主委。（圖／林口長庚提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「第三屆全球年輕眼科醫師高峰會」暨「第二十屆台灣白內障及屈光手術醫學會年會」開幕典禮，14日在林口長庚國際會議中心舉行，會議聚焦在屈光手術的臨床實踐與科技創新，吸引來自五大洲、逾25個國家與地區的專家學者與年輕醫師與會，是台灣近年最具國際視野與學術影響力的眼科盛會之一。

林口長庚表示，此次國際眼科醫學盛會自6月13日至15日一連舉辦三天，開幕式邀請到衛生福利部邱泰源部長、長庚醫療決策委員會程文俊主任委員及林口長庚紀念醫院陳建宗院長蒞臨致詞，共同見證這次國際交流與醫學進展的重要里程碑。

台灣白內障及屈光手術醫學會(TSCRS)理事長、也是本次大會主席的長庚醫院孫啟欽教授表示，本屆會議主題為「Building Tomorrow with Excellence in Visionary Innovation」，內容涵蓋眼科領域的多項前沿議題，包括人工智慧在臨床的應用、創新手術技巧、白內障與屈光手術併發症處理、影像診斷技術、角膜與眼底疾病最新研究，以及深受好評的手術影片與臨床影像競賽等。

▲2025年國際眼科醫師高峰會林口長庚登場

▲2025年國際眼科醫師高峰會，林口長庚登場。（圖／林口長庚提供）

他指出，在亞洲地區，近視、遠視、散光、老花等屈光不正的問題影響廣泛，根據統計，台灣青少年近視率超過85%，高度近視比率亦節節上升。這類視力問題若未妥善控制，不僅影響生活品質，更可能引發視網膜剝離、黃斑部病變等併發症。

孫啟欽教授說，屈光手術為改善視力的重要治療途徑，從早期透過準分子雷射改變角膜形狀，達到矯正屈光不正目的的雷射屈光角膜切削術(PRK)與雷射原位角膜塑形術(LASIK），發展至今日採用飛秒雷射的角膜屈光微透鏡取出術(KLEx)，手術技術與診斷工具已大幅進步，副作用大幅減低，手術更趨個人化與安全。

因此本次會議特別聚焦屈光手術的臨床實踐與科技創新，並邀集到多位在該領域具有關鍵貢獻的國際專家，如全球首位執行人類PRK手術的Prof. Marguerite B. McDonald、角膜地形圖與波前像差技術開發先驅Prof. Stephen D. Klyce等，與台灣及全球眼科專家共同探討屈光手術的過去、現在與未來。

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