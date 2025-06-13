媽，我的LINE換了！她秒信直衝銀行匯款　士林警用一招保老本

▲士林分局天母派出所成功阻止「假兒子LINE借錢」讓民眾保住老本。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

媽，我LINE換了帳號！北市士林區1名梁姓媽媽LINE接到「小兒子來電」，準備赴銀行匯款48萬，幸好銀行行員察覺有異，通報警方。文林派出所警員彭炳棠、朱家逸火速到場，耐心勸導，一場詐騙戲碼才沒得逞。

文林派出所警員彭炳棠、朱家逸日前執勤巡邏時，接獲台北富邦銀行士林分行來電，指有民眾疑似遭詐騙正要辦理匯款。員警趕抵現場了解後，發現梁姓女子正準備將48萬元轉帳至指定帳戶。

梁女向警方說，對方自稱是他的小兒子，LINE帳號因「故障」更換，稍早還用語音通話請她匯款救急，沒多想就直奔銀行。彭員、朱員覺得可疑，查看對話紀錄後察覺內容不對勁，隨即致電梁女的長子確認，才發現真正的小兒子人正在上班，根本沒向家人開口借錢。

▲士林分局文林派出所警員彭炳棠。（圖／記者黃宥寧翻攝）

梁女當場驚覺差點掉入詐騙陷阱，趕緊喊卡停止匯款，對於警方與行員聯手阻詐，感謝之意不斷。

提醒，詐騙手法日新月異，常見話術包括「換帳號」、「借錢救急」、「假親人求助」等，民眾接獲可疑訊息務必多方查證，亦可撥打165或110尋求協助，守住辛苦積蓄。

文林派出所所長馬奕桓呼籲，詐騙手法日新月異，常見話術包括「換帳號」、「借錢救急」、「假親人求助」等，民眾接獲可疑訊息務必多方查證，亦可撥打165或110尋求協助，守住辛苦積蓄。