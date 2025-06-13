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印航墜機唯一倖存者「驚險逃生」細節曝光　拿手機自行走出

記者葉國吏／綜合報導　

印度航空（Air India）班機今天墜毀，機上242名乘客中僅有一人倖存。根據警方消息，這名男子拉梅什（Vishwash Kumar Ramesh）當時坐在緊急出口附近，意外成功跳出機艙逃生。

▲▼11A乘客生還！墜機現場「拿手機走出來」影片超震撼。（圖／翻攝自X）

▲印航墜機唯一倖存男子拉梅什（Vishwash Kumar Ramesh）。（圖／翻攝自X）

拉梅什現年40歲，是英國公民，墜機前他正與兄弟一同從印度返英國探親。躺在病床上的他向印度媒體回憶逃生過程，描述了現場的恐怖情景。「當我站起來時，周圍都是屍體。我嚇壞了，站起來就跑。飛機碎片散落在周圍。有人抓住我，把我送上救護車，送往醫院。」拉梅什接受《印度斯坦時報》（Hindustan Times）訪問時說道。

事發後，印度新聞頻道播放了一段社群影片，畫面中一名男子身穿沾滿血跡的白色T恤與深色褲子，拿著手機在醫護人員攙扶下艱難行走。影片中的男子留著山羊鬍，臉部有瘀傷，與媒體發布的拉梅什住院照片相符。

《印度斯坦時報》更披露了拉梅什的登機證，顯示他坐在飛往英國倫敦蓋維克機場（Gatwick Airport）的11A座位。拉梅什表示，墜機時他的兄弟安杰（Ajay）坐在另一排，並請求協尋兄弟下落。

阿默達巴德巿（Ahmedabad）的高級警官喬德哈里（Vidhi Chaudhary）證實，拉梅什正是因緊急出口的位置而成功逃脫。「他當時靠近緊急出口，最後成功跳出緊急出口逃生。」喬德哈里指出。

目前，拉梅什的家人正在與他保持聯繫。一名在英國的親屬則拒絕透露更多細節，僅表示家人正在努力處理後續事宜。

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