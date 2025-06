印航墜機唯一倖存者「驚險逃生」細節曝光　拿手機自行走出

Ramesh Viswashkumar, The sole survivor of the Air India crash escaped by jumping from the plane. He was on seat number 11A. #AirIndia #AhmedabadNews #Gujarat #PlaneCrash #ITReel pic.twitter.com/NsMBeZOkbX

記者葉國吏/綜合報導

印度航空(Air India)班機今天墜毀,機上242名乘客中僅有一人倖存。根據警方消息,這名男子拉梅什(Vishwash Kumar Ramesh)當時坐在緊急出口附近,意外成功跳出機艙逃生。

▲印航墜機唯一倖存男子拉梅什(Vishwash Kumar Ramesh)。(圖/翻攝自X)

拉梅什現年40歲,是英國公民,墜機前他正與兄弟一同從印度返英國探親。躺在病床上的他向印度媒體回憶逃生過程,描述了現場的恐怖情景。「當我站起來時,周圍都是屍體。我嚇壞了,站起來就跑。飛機碎片散落在周圍。有人抓住我,把我送上救護車,送往醫院。」拉梅什接受《印度斯坦時報》(Hindustan Times)訪問時說道。

事發後,印度新聞頻道播放了一段社群影片,畫面中一名男子身穿沾滿血跡的白色T恤與深色褲子,拿著手機在醫護人員攙扶下艱難行走。影片中的男子留著山羊鬍,臉部有瘀傷,與媒體發布的拉梅什住院照片相符。

The survivor of the plane crash in India Ramesh Vishwas Kumar is from Leicester in UK. Many others from Leicester were believed to be in the aircraft. Originally from Daman Diu. Walked out from hell fire. What a miracle! Prayers for his speedy recovery! pic.twitter.com/4ppFreFuqP