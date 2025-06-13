印航墜機唯一倖存者「驚險逃生」細節曝光　拿手機自行走出

Ramesh Viswashkumar, The sole survivor of the Air India crash escaped by jumping from the plane. He was on seat number 11A. #AirIndia #AhmedabadNews #Gujarat #PlaneCrash #ITReel pic.twitter.com/NsMBeZOkbX — IndiaToday (@IndiaToday) June 12, 2025

記者葉國吏／綜合報導

印度航空（Air India）班機今天墜毀，機上242名乘客中僅有一人倖存。根據警方消息，這名男子拉梅什（Vishwash Kumar Ramesh）當時坐在緊急出口附近，意外成功跳出機艙逃生。

▲印航墜機唯一倖存男子拉梅什（Vishwash Kumar Ramesh）。（圖／翻攝自X）

拉梅什現年40歲，是英國公民，墜機前他正與兄弟一同從印度返英國探親。躺在病床上的他向印度媒體回憶逃生過程，描述了現場的恐怖情景。「當我站起來時，周圍都是屍體。我嚇壞了，站起來就跑。飛機碎片散落在周圍。有人抓住我，把我送上救護車，送往醫院。」拉梅什接受《印度斯坦時報》（Hindustan Times）訪問時說道。

事發後，印度新聞頻道播放了一段社群影片，畫面中一名男子身穿沾滿血跡的白色T恤與深色褲子，拿著手機在醫護人員攙扶下艱難行走。影片中的男子留著山羊鬍，臉部有瘀傷，與媒體發布的拉梅什住院照片相符。

The survivor of the plane crash in India Ramesh Vishwas Kumar is from Leicester in UK. Many others from Leicester were believed to be in the aircraft. Originally from Daman Diu. Walked out from hell fire. What a miracle! Prayers for his speedy recovery! pic.twitter.com/4ppFreFuqP — Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) June 12, 2025

《印度斯坦時報》更披露了拉梅什的登機證，顯示他坐在飛往英國倫敦蓋維克機場（Gatwick Airport）的11A座位。拉梅什表示，墜機時他的兄弟安杰（Ajay）坐在另一排，並請求協尋兄弟下落。

阿默達巴德巿（Ahmedabad）的高級警官喬德哈里（Vidhi Chaudhary）證實，拉梅什正是因緊急出口的位置而成功逃脫。「他當時靠近緊急出口，最後成功跳出緊急出口逃生。」喬德哈里指出。

目前，拉梅什的家人正在與他保持聯繫。一名在英國的親屬則拒絕透露更多細節，僅表示家人正在努力處理後續事宜。