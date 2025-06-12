被女友傳染性病「才知約砲淫史」　乖乖男崩潰：她還想無套當補償

圖文／鏡週刊

一名男子最近發現生殖器上長一顆一顆的疹子，看完醫師後才知道得性病，拿著醫紀錄，女友才跟他攤牌過去淫史，讓他崩潰發文勸世，「玩很大的台女只會一直玩下去」，絕對不要相信「誰沒有過去」。

一名男網友在Dcard論壇上以「超噁女友傳染性病給我 ????????」標題崩潰發文，表示最近生殖器上長出一顆一顆的疹子，結果去醫院看皮膚科後確認確診皰疹病毒，讓他氣得拿就醫紀錄跟女友攤牌。

原PO大呼，在軟磨硬泡下，才得知女友以前大學的時候就玩很大，且某次騙他去閨密生日趴喝醉住閨密家，但真相是去完閨密趴後，續攤跑去約砲，最讓原PO生氣的是，女友把所有淫史藏得很好，「她還敢求我不要在社群軟體公開，說可以讓我無套當補償，誰敢啊！X林涼」。文末，原PO也特別奉勸所有男生，玩很大的女生只會一直玩下去，「絕對不要相信她們說什麼 “誰沒有過去”，血淚教訓 切記切記！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

文章一曝光，隨即掀起大票網友討論，「無套當補償????我怎麼感覺是要讓你狀況更慘」「在我們竹科內部某些工程師的女友或妻子也玩很大，真的不要因為外貌就找個89妹在一起，不然你只會成為她們的搖錢樹而已」「說不定她還有愛滋，不然怎那麼輕鬆跟你無套」。另外也有網友解釋，「感覺對生殖器皰疹有所誤解欸，但如果女友私生活混亂真的蠻危險的也要小心有沒有其他性病」。

★《鏡週刊》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。



更多鏡週刊報導

絕美女警自拍照太仙被瘋傳 「肩上編號意外曝身份」真實年紀超吃驚

正妹新婚夜告別單身「1人戰20男」 新郎看到影片氣得當場離婚

家長管不動！打老師高一生被起底是頭痛人物 校方無奈「因12年國教政策沒轍」