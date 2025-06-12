快訊／辜仲諒遭判7年8月！檢不服僅手機監控　提抗告遭駁回

▲辜仲諒（右2）因涉犯澄清湖大樓購地案，一審被台北地院判刑7年8月。（圖／記者黃哲民攝）

記者吳銘峯、劉人豪／台北報導

中國信託慈善基金會董事長辜仲諒因澄清湖大樓購地案，一審被台北地院判刑7年8月，並限制出境、出海，經檢方促請注意防逃強度不足，法官今（27日）傳辜與同案3名被告訊問後，裁定4人增加每天以個案手機自拍回傳報到等防逃措施，檢方不服提起抗告，高院認為裁定，並無違誤或不當，抗告為無理由，應予駁回。

北院審理澄清湖大樓購地弊案6年，本月（5月）13日依《銀行法》等罪，判辜仲諒7年8月徒刑，同案被告張明田8年徒刑、林祥曦9年6月徒刑、李聲凱9年4月徒刑，辜、張與林3人並從宣判日起，限制出境、出海各8個月，可上訴二審。

法官與合議庭評議後，裁定辜仲諒4人至2025年9月26日止，須隨身攜帶個案手機，每天定時在自家自拍面部照片，傳回科技設備監控中心報到，李聲凱因通緝到案，另須限制住居，並佩戴電子腳環、安裝居家讀取器，若4人違反監控防逃措施，將可羈押。

檢方不服提起抗告，高院認為，辜仲諒、張明田、林祥曦3人歷次審理程序均有遵期到庭，辜仲諒於99至114年間先後聲請暫時解除限制出境出海，迭經准許，均有遵期返國，再考量本案目前審理進度及科技設備監控之性質、功能與效果，原裁定並無違誤或不當，應予駁回。