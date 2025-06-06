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快訊／辜仲諒想出國拚棒運　法官裁准1.5億解禁！體育署長作保

▲▼辜仲諒因涉犯澄清湖大樓購地案，一審被台北地院判刑7年8月，今（27日）再被法官傳訊後，裁定加碼配戴個案手機定時自拍報到防逃，深夜10點多辦妥手續離開。（圖／記者黃哲民攝）

▲辜仲諒（左）剛被重判並加強防逃，聲請短期出國拚棒運，法官准許1.5億元擔保解禁3天。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

中國信託慈善基金會董事長辜仲諒因澄清湖大樓購地案，一審被台北地院判刑7年8月，並限制出境、出海，日前再被增加每天須以法院配發個案手機自拍回傳報到防逃，他隨即聲請短期出境，將以亞洲棒球總會長身分到對岸訪問，台北地院裁定辜若提出1.5億元保證金，准於今（5日）起解禁3天，並責付辜的律師葉建廷與體育署長鄭世忠將人準時帶回。

辜仲諒聲請解禁理由指出，他目前身兼亞洲棒球總會長與世界棒壘球總會棒球執行副會長，亞洲棒總今年（2025年）9月與10月，在對岸分別舉辦亞洲棒球錦標賽、女子棒球亞洲盃賽事，中國棒協定於本月（6月）6日舉辦工作會報，邀他出席指導。

此外，對岸上海市體育局也邀他本月5日到7日，以亞洲棒球總會長身分前往訪問，商討棒球運動規劃、職業賽事引入、青訓體系及國際賽事合作等事宜，並觀摩上海舉辦2025 PONY小馬聯盟亞太地區錦標賽賽事。

▲▼運動部專題專家，體育署署長鄭世忠（圖／記者潘姿吟攝）

▲體育署署長鄭世忠。（圖／記者潘姿吟攝）

辜仲諒表示，這些行程無法以書面、視訊會議或電話取代，外加他需要前往日本東京拜會相關棒球協會，以爭取會員今年10月在曼谷舉辦的年會改選時，支持他當選世界棒壘總會執行副會長，請求本月5日到本月10日，暫時解除他的出境、出海限制。

法官函詢檢方意見後，認為辜仲諒去對岸檢視賽事籌備狀況，確有依據，也不致影響後續訴訟，體育署長鄭世忠也具狀願保證辜遵期返台，足見辜這部分出境目的，攸關我國棒壇參與國際組織及賽事權益，具有公益性質。

另參酌辜仲諒從2010年到2023年各案件訴訟被限制出境、出海期間，多次聲請短期解禁出國、都能遵期返國，法官因此日前裁定若辜提出1.5億元保證金，准他今（5日）至本月7日解除出境、出海限制，並責付鄭世忠與葉建廷，共同確保辜遵期回台。

至於辜仲諒聲請解禁一併赴日本拜會，法官認為距離世界棒壘總會召開年會還早，且辜沒提出拜會對象、行程等資料，未釋明必要性，此部分聲請駁回。

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