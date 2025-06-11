疑妻不忠苗栗醋男「推倒小王」送醫不治　輕判4月原因曝光

▲苗栗翁男與廖男發生衝突，事後廖男身亡，一審重判翁7年6月，二審認死因存疑改判傷害罪，改判4月徒刑。（圖／Pixabay）

記者許權毅、潘鳳威／台中報導

苗栗翁姓男子懷疑妻子與其國中廖姓男同學交往甚密，翁、廖兩人發生肢體衝突，但廖男返家不久後倒在浴室前死亡。一審依傷害致死罪重判翁男7年6月，翁男不服上訴，台中高分院調查後認定死因存疑，廖男可能另有意外致死的可能，只依傷害罪輕判翁男4月。

判決書指出，苗栗縣翁姓男子和妻子結婚多年，翁懷疑妻子與其國中同學廖男交往甚密，心生不滿，2019年4月18日晚間7時許，騎機車前往廖男住處附近，兩人在苗栗市相遇後，發生肢體衝突與扭打。由於廖男當時已飲酒，肢體平衡較差，在打鬥過程中不慎被翁男推倒在地，頭部撞擊地面，雖然當下仍能起身返家，卻不幸於當晚返家後不久倒臥浴室前，送醫後宣告不治。

後經法醫鑑定，廖男死因為顳骨骨折導致之硬膜外血腫，引發中樞神經衰竭死亡，檢方也依傷害致死罪嫌起訴翁男。

苗栗地院開庭審理，翁男辯稱他並非故意要傷害對方，雙方起口角後互相推擠，是在衝動中發生肢體碰撞，非蓄意攻擊。翁男的律師也提出「可能另有其他原因致死」的主張，他表示，當日雙方發生衝突後，廖男因帶著酒意步態不穩返家，有可能是自行跌倒、或回家途中發生某些意外而導致，不一定是翁男所推倒造成死亡。

法官審酌，翁男雖否認故意致死，但認為他應可預見推倒對方後會導致頭部撞擊致命，卻仍在憤怒情緒中失控下手，符合傷害致死罪要件，仍根據監視器畫面、現場跡證、醫學鑑定及證人證詞，依傷害致死罪量刑，判處翁男7年6月。

案件上訴至台中高分院後，法官分別函請台大醫院、三軍總醫院與法醫研究所鑑定死因。鑑定結果均指出，廖男當場因頭部撞擊地面致死，或遭鈍器重擊頭部致死的可能性都不高，且不能排除他是在返家後，不慎跌倒撞及頭部所致。

此外，法官指出，廖男與翁男發生衝突後仍可自行返家，且返家後還曾出門散步，與急性腦出血的典型臨床症狀並不相符，撤銷原審判決，改依傷害罪判處翁男有期徒刑4月，得易科罰金12萬元。