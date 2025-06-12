北部1老街跌出「10大觀光景點」！遊客列3致命關鍵：不想再去

▲桃園大溪老街去年觀光人潮下滑，跌出10大觀光景點榜單。（鏡週刊資料照）

圖文／鏡週刊

曾名列全台十大觀光景點之一的桃園大溪老街，2024年卻意外跌出榜單，引起關注。全年仍吸引超過628萬人次造訪，但與2023年近699萬人次相比略有下滑，在其他景點人潮快速成長的對比下，顯得人流停滯。遊客普遍反映「交通壅塞」、「停車困難」與「缺乏新意」，讓人「去了就不想再去」。

據交通部觀光署資料，大溪老街在2023年以高人氣擠進全台第10名觀光熱點，但2024年排名遭其他景點超車。地方人士指出，遊客對於假期「一定會塞車」的心理預期，是造成旅遊人數減少的關鍵之一。地方臉書粉專「桃園號」也呼籲，可考慮加速捷運綠線延伸至大溪，改善交通便利性，重新吸引人潮。

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在社群討論中，不少民眾留言表達失望。一名中壢居民直言，「上個月才去，不但塞車塞爆，停車找半天，老街東西也都一樣，10年內不會想再去了。」也有網友表示，「假日人擠人就算了，停車費還貴得嚇人」、「整條街就跟夜市沒兩樣，完全沒特色」，甚至認為「能出國就不想再逛一成不變的老街」。

除了交通與停車問題外，商圈內容的「同質性過高」也是許多遊客詬病的重點。不少網友感嘆過去以歷史建築與地方文化聞名的大溪老街，如今淪為販售雷同商品的市集，失去吸引力。



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