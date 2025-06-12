「4星座」未來30天易破財！投資、買彩券要冷靜思考

▲「4星座」在未來30天要特別留意，別走進金錢的迷霧區。（示意圖／CTWANT）

圖文／CTWANT

塔羅牌老師艾菲爾在臉書發文，未來30天有4星座易偏財踩雷，在投資、買彩券、參與團購等方面可能有風險，要更冷靜思考，才不會走進金錢的迷霧區。

艾菲爾指出，「當水星與海王星呈現四分相位，象徵『溝通混亂』與『判斷失準』的星象氛圍悄然籠罩，不少人容易因為一時心動、聽信片面資訊，而在財務決策上產生誤判。尤其是涉及偏財運的部分，例如投資、買彩票、參與團購、朋友推薦的理財資訊，更可能在『看似有機會』的情況下，埋藏風險。這段期間，我們必須更冷靜、清楚地思考每一筆花費與金錢流動，避免因為一時迷糊，讓小錢變成大災。以下這四個星座，近期在財務上要特別留心「模糊訊息」與「過度期待」，否則容易走進金錢的霧區。請同時參考太陽、上升星座。」

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雙魚座：幻想太美，現實太傷

水星與海王星的四分相對雙魚座影響深遠，因為海王星就是雙魚的守護星，當它與水星產生衝突時，雙魚特有的直覺與想像力會大大加強，但也更容易忽略現實層面的邏輯判斷。這段時間，你可能會因為一句「這是內線消息」、「很快就翻倍」而心動，甚至沒多查證就把錢砸下去，卻沒想到其實只是騙局或虧本生意。

此外，朋友的推薦、網路社群的推文，也可能讓你誤以為是機會，其實風險很高。建議雙魚近期在花錢、投資上都要「再等等」，別急著跟風或相信直覺，否則小錢變大坑，得靠額外花費來填補。

雙子座：資訊太多，判斷走鐘

雙子座平常擅長蒐集資訊、快速做出決定，但在水星與海王星產生衝突的這段時間，你容易因為「資訊過載」而做出錯誤的財務判斷。或許某個朋友口中的機會，看起來很合理，加上你也懶得深入查證，就貿然投入，結果卻不是那麼一回事。

這30天，雙子特別要小心過度自信或一知半解的投資行為，尤其在網路購物、團購、數位產品上的花費，容易「踩到坑」，要嘛買到爛東西，要嘛訂了不退的款項。提醒你要多問幾句、多花時間求證，別只聽前半段就拍板定案。

射手座：過度樂觀，小雷變災

射手座近期容易因為「太相信運氣」而偏財失準。水星與海王星的不良角度，讓你在評估風險時過於輕忽、掉以輕心，常常抱著「試試看不會怎樣」的心態參與投資或買入某些產品。加上射手本身就是喜歡嘗試的個性，一不小心就會踩中不該踩的坑，像是被高報酬吸引的短線操作、被鼓吹的熱門加密貨幣，或者是親友介紹的「保證獲利」項目，都可能讓你未來一個月出現錢財損失的情況。

建議這段時間別急著行動，多一點懷疑、少一點衝動，有時候小心就是最好的財運守護符。

巨蟹座：情緒用事，皮夾失守

巨蟹座近期的偏財風險來自於「感情用事」。水星與海王星產生衝突時，你的判斷力會被情緒干擾，尤其是當朋友、家人或另一半推薦某項投資、購物行為時，你容易為了配合對方、表現支持而草率花錢。也可能因為一時心軟，想幫人解圍、借錢、代墊，結果最後發現收不回來、得自己吸收損失。

對於喜歡安全感的你來說，這類破財是最心痛的。建議你未來30天務必要把「財務界線」拉清楚，該幫的可以幫，但不要超出自己的能力，也不要用金錢去換情感安全。

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