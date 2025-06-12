　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「4星座」未來30天易破財！投資、買彩券要冷靜思考

4星座易破財。（示意圖／侯世駿攝）

▲「4星座」在未來30天要特別留意，別走進金錢的迷霧區。（示意圖／CTWANT）

圖文／CTWANT

塔羅牌老師艾菲爾在臉書發文，未來30天有4星座易偏財踩雷，在投資、買彩券、參與團購等方面可能有風險，要更冷靜思考，才不會走進金錢的迷霧區。

艾菲爾指出，「當水星與海王星呈現四分相位，象徵『溝通混亂』與『判斷失準』的星象氛圍悄然籠罩，不少人容易因為一時心動、聽信片面資訊，而在財務決策上產生誤判。尤其是涉及偏財運的部分，例如投資、買彩票、參與團購、朋友推薦的理財資訊，更可能在『看似有機會』的情況下，埋藏風險。這段期間，我們必須更冷靜、清楚地思考每一筆花費與金錢流動，避免因為一時迷糊，讓小錢變成大災。以下這四個星座，近期在財務上要特別留心「模糊訊息」與「過度期待」，否則容易走進金錢的霧區。請同時參考太陽、上升星座。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

雙魚座：幻想太美，現實太傷

水星與海王星的四分相對雙魚座影響深遠，因為海王星就是雙魚的守護星，當它與水星產生衝突時，雙魚特有的直覺與想像力會大大加強，但也更容易忽略現實層面的邏輯判斷。這段時間，你可能會因為一句「這是內線消息」、「很快就翻倍」而心動，甚至沒多查證就把錢砸下去，卻沒想到其實只是騙局或虧本生意。

此外，朋友的推薦、網路社群的推文，也可能讓你誤以為是機會，其實風險很高。建議雙魚近期在花錢、投資上都要「再等等」，別急著跟風或相信直覺，否則小錢變大坑，得靠額外花費來填補。

雙子座：資訊太多，判斷走鐘

雙子座平常擅長蒐集資訊、快速做出決定，但在水星與海王星產生衝突的這段時間，你容易因為「資訊過載」而做出錯誤的財務判斷。或許某個朋友口中的機會，看起來很合理，加上你也懶得深入查證，就貿然投入，結果卻不是那麼一回事。

這30天，雙子特別要小心過度自信或一知半解的投資行為，尤其在網路購物、團購、數位產品上的花費，容易「踩到坑」，要嘛買到爛東西，要嘛訂了不退的款項。提醒你要多問幾句、多花時間求證，別只聽前半段就拍板定案。

射手座：過度樂觀，小雷變災

射手座近期容易因為「太相信運氣」而偏財失準。水星與海王星的不良角度，讓你在評估風險時過於輕忽、掉以輕心，常常抱著「試試看不會怎樣」的心態參與投資或買入某些產品。加上射手本身就是喜歡嘗試的個性，一不小心就會踩中不該踩的坑，像是被高報酬吸引的短線操作、被鼓吹的熱門加密貨幣，或者是親友介紹的「保證獲利」項目，都可能讓你未來一個月出現錢財損失的情況。

建議這段時間別急著行動，多一點懷疑、少一點衝動，有時候小心就是最好的財運守護符。

巨蟹座：情緒用事，皮夾失守

巨蟹座近期的偏財風險來自於「感情用事」。水星與海王星產生衝突時，你的判斷力會被情緒干擾，尤其是當朋友、家人或另一半推薦某項投資、購物行為時，你容易為了配合對方、表現支持而草率花錢。也可能因為一時心軟，想幫人解圍、借錢、代墊，結果最後發現收不回來、得自己吸收損失。

對於喜歡安全感的你來說，這類破財是最心痛的。建議你未來30天務必要把「財務界線」拉清楚，該幫的可以幫，但不要超出自己的能力，也不要用金錢去換情感安全。

延伸閱讀
遭石塊砸暈拖入海！酒店妹枉死「靈堂前1現象」家屬秒淚崩
花蓮6.4強震！震前10分鐘台中現1奇景　網憶921異象
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
625 4 3976 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
獨／預購《馴龍高手》海報撲空　影城爆衝突
快訊／印度航空客機「剛起飛墜毀」　133人生死不明
館長跪了！拜託城隍爺「救出柯文哲」
樋口飯糰掰了舊房東！　開2新店面...開幕時間地點曝
搶救19天！　「車模界林志玲」今拔管不治
快訊／離台東剩80公里！　熱帶低壓晚間進入陸地
嗆「賴清德是我乾爹」！政二代遭控吸金破億...機場被攔截

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

北部1老街跌出「10大觀光景點」！遊客列3致命關鍵：不想再去

觀光署服務分處插旗西雅圖　搶攻北美旅遊市場

館長在大陸跪了！指名「必訪1景點」：拜託救出柯文哲

館長自曝「晚上跟汪小菲吃飯」約在麻六記！由「他」牽線促成

快訊／離台東剩80公里！熱帶低壓晚間進入陸地　防10級強陣風

樋口飯糰掰了舊房東！7月底搬家　連開2店面...開幕時間地點曝

「4星座」未來30天易破財！投資、買彩券要冷靜思考

快訊／4縣市豪大雨特報！熱帶低壓已到家門口　雨彈升級

車禍重癱「珣珣」畢業了！嘉義市各國中畢業典禮　黃敏惠送祝福

落實低碳、公平與未來學習　Hami書城攜手空大啟動「電子教科書永續行動計畫」

【館長被逼表態】上海突被問「你哪國人?」館長反應全被拍！

【校門口辣舞】畢典熱褲妹校門跳鋼管　家長超嗨：幫國中兒慶祝

【周氏蝦捲出事】爆員工把廚餘到回滷鍋　監視器全都錄

【寵妹魔人】暖哥幫妹拿下夜市娃娃+摸頭殺

【像她的冰箱般塞滿愛】男突然想回外婆家，吃飽也被愛飽了

【800元台灣奶茶】館長隔天直播解釋：我沒有唬爛

【測試寶寶最喜歡哪個親戚】他0思考秒投入姨丈懷抱XD！

【微博炸了】館長一句話戳破翻牆秘密　陸網崩潰：別再說了！

好友徒手抓「喇牙」說要放生 對看後一陣混亂XD

【超派歐告】看到鱷魚過來秒開啟護食模式+低吼警告　完全沒在怕！

北部1老街跌出「10大觀光景點」！遊客列3致命關鍵：不想再去

觀光署服務分處插旗西雅圖　搶攻北美旅遊市場

館長在大陸跪了！指名「必訪1景點」：拜託救出柯文哲

館長自曝「晚上跟汪小菲吃飯」約在麻六記！由「他」牽線促成

快訊／離台東剩80公里！熱帶低壓晚間進入陸地　防10級強陣風

樋口飯糰掰了舊房東！7月底搬家　連開2店面...開幕時間地點曝

「4星座」未來30天易破財！投資、買彩券要冷靜思考

快訊／4縣市豪大雨特報！熱帶低壓已到家門口　雨彈升級

車禍重癱「珣珣」畢業了！嘉義市各國中畢業典禮　黃敏惠送祝福

落實低碳、公平與未來學習　Hami書城攜手空大啟動「電子教科書永續行動計畫」

阮經天公開幕後照！　隔17年「燦笑並肩」陳喬恩：謝謝我們沒變

「年下男」姜勳直球告白太妍爆紅！不當暖男增壯6kg　朴柱炫讚：更有男人味

台中放電景點清單！幻覺博物館挑戰感官極限、看烏茲別克瘋馬術

吵架氣到內傷「視力剩0.2」險瞎　高雄男告妻、岳母求償百萬

快訊／東北部平均風力恐破6級　龜山島6/13繼續封島

亞太農業技術展登場　黃偉哲：以科技驅動農業升級、打造台南智慧農業新樣貌

黃國昌批賴清德雙標「應挺所有台商」　綠提1活動：總統做台商後盾

世壯運APP花300萬沒驗收就上路　蔣萬安：有必要會移送

警車路口未禮讓行人畫面曝！南港分局認疏失　自行製單處份

太容易被視覺搶走焦點！「被忽視的感官」更能影響記憶決策

周氏蝦捲員工「廚餘倒回滷鍋」遭消費者踢爆　衛生局火速稽查

生活熱門新聞

可能登陸！　熱帶低壓成颱機率曝

AIT籲準備好「避難包」　7物是必備品

快訊／學霸高中生落榜　甄選會：分發資格遭教育部發函取消

6.4地震警報響了！「台人當下一幕」萬人爆共鳴

台灣老牌「支付平台」爆惡性倒閉　公司深鎖

E級女主播被「潛規則」　下海拍AV一片限定

熱帶低壓明天起接近　全台劇烈豪大雨「下到發紅」

館長見機器人送餐「中國進步成這樣」：台灣有嗎？

熱帶低壓可能直撲台！　最新路徑曝

竹科家長社群超可怕！　她想讓小孩快樂反被踢出

聯發科夫婦棄千萬年薪　因為不要小孩也成竹科工程師

即／00:01台東近海規模5地震　最大震度4級

全台唯一「300萬黃金槍」曝光　使用人是知名女藝人父親

祖籍哪裡？館長曝「3歲喪父」：我台灣宜蘭人

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

可能登陸！　熱帶低壓成颱機率曝

AIT籲準備好「避難包」　7物是必備品

快訊／學霸高中生落榜　甄選會：分發資格遭教育部發函取消

6.4地震警報響了！「台人當下一幕」萬人爆共鳴

台灣老牌「支付平台」爆惡性倒閉　公司深鎖

E級女主播被「潛規則」　下海拍AV一片限定

打牛奶針命危搶救19天！「車模界林志玲」今不治

熱帶低壓明天起接近　全台劇烈豪大雨「下到發紅」

館長見機器人送餐「中國進步成這樣」：台灣有嗎？

劉品言重訓「孕肚首曝光」！

獨／家寧出庭曝「沒與Andy老師對到眼」：會越來越好

熱帶低壓可能直撲台！　最新路徑曝

竹科家長社群超可怕！　她想讓小孩快樂反被踢出

北富銀史上最大調整！　全台10分行8月分批暫停營業

聯發科夫婦棄千萬年薪　因為不要小孩也成竹科工程師

更多

最夯影音

更多

【館長被逼表態】上海突被問「你哪國人?」館長反應全被拍！

【校門口辣舞】畢典熱褲妹校門跳鋼管　家長超嗨：幫國中兒慶祝

【周氏蝦捲出事】爆員工把廚餘到回滷鍋　監視器全都錄

【寵妹魔人】暖哥幫妹拿下夜市娃娃+摸頭殺

【像她的冰箱般塞滿愛】男突然想回外婆家，吃飽也被愛飽了

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

壯年族群必補充的關鍵營養素

壯年族群必補充的關鍵營養素

「文里補習班」開課啦！開箱六件營養又美味的全家新品，一起為你的健康應援！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面