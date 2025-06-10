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社會 社會焦點 保障人權

裝潢男誤切睪丸！醫曝疼痛指數「和你想的不一樣」

記者劉邠如／綜合報導

一名36歲陳姓裝修師傅昨在花壇鄉一處民宅操作圓盤切割器時，因高速旋轉的刀具突然失控，鋒利鋸片劃過其右大腿內側及陰囊部位，造成長達10公分的深層切割傷，睪丸外露，當場濺血，緊急送醫。對此，泌尿科醫師程威銘受訪表示，雖然「睪丸外露」聽來驚悚，但實際上並非最危急情況。最致命的風險是若切到大腿內側股動脈，可能在數分鐘內因大量失血而休克死亡；另一重大風險則是睪丸受損破裂，導致精子蛋白質暴露於體內，引發免疫攻擊，最終可能造成不孕症。

醫師程威銘解釋，陰囊的傷害如果僅止於皮膚，並未波及睾丸本體與其精索組織，原則上透過清創、覆蓋即可恢復。反之，若睾丸本體受損，甚至精索遭切斷，不僅可能影響生殖功能，也可能誘發體內免疫反應，產生抗精子抗體，進而造成不孕風險。

▲彰化陳姓裝修師傅遭砂輪機割傷下體送醫。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化陳姓裝修師傅遭砂輪機割傷下體送醫。（圖／記者唐詠絮翻攝）

程醫師補充，在正常情況下，睾丸由陰囊包覆，內部具睾丸血液屏障，與體內免疫系統隔離。若因外力導致屏障破壞、精子接觸血液，可能引發免疫攻擊，甚至影響對另一側睾丸功能，導致其正常睪丸也跟著萎縮。

此外，雖然社會大眾直覺認為，生殖器受傷會極度疼痛，但程威銘說，臨床觀察發現，用利器切開陰囊組織的疼痛感，多數病患主觀疼痛反應約為4到5分（滿分為10分），低於骨折或燒燙傷所造成的劇痛。

程威銘也分享，日前中國曾有一工人使用切割機時機具反彈，導致生殖器被切斷。所幸該名工人保持冷靜，將生殖器冷藏後迅速送醫，順利進行顯微手術接回。但程威銘坦言，此類手術需縫合動脈、靜脈、尿道與白膜，難度極高，即使手術成功，病患大多僅能恢復排尿功能，性功能恐難完全恢復。

他提醒，若遇到生殖器斷裂，應儘速將組織以生理食鹽水包覆冷藏，並在12小時內，送至具備重建手術能力的醫療院所，才有較高的存活與修復機會。

他也呼籲，從醫療角度觀察此類工安意外，重點在於及時處置與後續功能保全，呼籲高風險工作應加強防護，避免憾事發生。

▲泌尿科醫師程威銘。（圖／記者鄭毓齡攝）

▲泌尿科醫師 程威銘。（圖／資料照片）

 
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