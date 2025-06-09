新冠疫情再度蠢動　蘇清泉：高齡+三高患者施打疫苗

▲蘇清泉籲三高、長輩注射疫苗。（圖／取自蘇清泉臉書）

記者陳崑福／屏東報導

近期新冠疫情再度蠢動，近兩週社區新增通報確診病例明顯增加，預估將於6月底7月初達到疫情高峰。屏東縣籍立委蘇清泉今(8)日在立法院衛環委員會，針對疫苗整備 問題提出質詢。也呼籲65歲以上長者等注射疫苗，確保健康。

蘇清泉表示，目前衛福部還備有300多萬劑 #新冠疫苗，然而施打疫苗人數未及三年前新冠大流行時期的盛況，趁質詢的機會，向衛福部長邱泰源提出質詢。

邱泰源部長回答，他自己去年十月打了一劑，今年四月又打一劑，施打疫苗的頻率算是很標準。

蘇清泉說，「自己也很守規矩，只要算算時間應該補打，我也會按時前往接受注射」。

蘇清泉指出，但近來臨床注射疫苗後發生不適，有心律不整、肋膜積水、心包膜積水、關節疼痛等等，與自體免疫相關的問題都會質疑是否與注射疫苗有關。最重要的是，這些注射後發生狀況的案例，#申請藥害賠償 都 #全數都不通過。

他說，這些接種後的 #不良反應，往往會讓民眾對注射疫苗失去信心。身為醫師，對是否建議注射疫苗仍會持保留態度，原因是注射也許有風險，但 #若不注射疫苗，#染疫後發生重症的風險會更高。

尤其65歲以上長者、慢性病、三高患者，不注射疫苗染疫後併發重症或死亡機率都偏高，兩害相權取其輕，站在官方立場或醫師立場，都鼓勵施打新冠疫苗，以避免染疫後產生不可預測的危害。