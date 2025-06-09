起床突然喉嚨痛！「過期快篩可以用嗎」前台大醫作法曝

▲快篩。（圖／記者洪巧藍攝）



記者鄺郁庭／綜合報導

新冠疫情連續8周上升，今年至5月底，併發重症本土病例累計564例，其中81例死亡。前台大感染科醫師林氏璧在粉專為民眾複習防疫重點，8日提到「過期快篩可以用嗎？」說他自己還是會用，「如果陽性可以參考，但陰性不能安心的說沒有。」

林氏璧在粉專「日本自助旅遊中毒者」表示，最近某日早上起床，他喉嚨有點痛，雖然沒有到刀片嗓，但也明顯刺痛。於是他拿出家中快篩，「一次測三牌，多半都已經過期一年多了。好的，都測不出來。」但他仍選擇在家戴口罩、單套衛浴隔離，主要怕傳染給80歲的媽媽。

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針對「過期快篩還能用嗎？」他直接給出結論：「別急著丟，我還是會用。如果陽性可以參考，但陰性不能安心說沒有。」他也解釋，雖然目前流行的變異株是Omicron亞型病毒新分支NB.1.8.1，但家用抗原快篩主要針對的是N蛋白，這不是病毒常變異的位置，「從武漢原始株一路變異到現在，抗原快篩都沒有失效過，還是可用」。

另外，他也提到疾病管制署副署長羅一鈞的說法，「以官方立場，不呼籲民眾使用過期快篩，不過我國對於新冠快篩效期把關較嚴謹，生產後1.5～2年即認定過期失效，但美國等其他國家已將快篩有效期限延後至2～3年。」他認為，言下之意，應該是還可以有一定效用。

林氏璧也提醒，快篩顯示C線（control）很重要，「一定要顯示，代表結果可信。若無出現C線，表示試劑品質不良，結果不可信。」最後，他再次強調重症高風險族群要把握48小時內的黃金快篩與就醫時機，不論是新冠還是流感，「就算陰性，如果症狀沒有明顯改善或是更嚴重，也請就醫！」