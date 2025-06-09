快訊／監獄狂出包如電影！性侵、暴力、想不開　矯正署急發3箭

▲面對監所風紀疑雲，矯正署公布四監所處理情況。（示意圖／翻攝法務部矯正署）

記者黃宥寧／台北報導

高雄監獄傳出戒護人員行為不當、台東與嘉義接連發生收容人暴力衝突事件，甚至有受刑人遭性侵、誣陷、身心飽受折磨。對此，法務部矯正署今（9）日發聲明回應，強調接獲檢舉即依法調查，若查有不法絕不包庇，已啟動查處程序，四大監所的處理情況也一併公開說明。

矯正署表示，高雄監獄於2023年12月調查發現不當行為，第一時間即調整相關職員勤務、禁止與收容人接觸，並提供被害者心理輔導與法律協助。案件通報社安網後，已移請地檢署偵辦，後續將配合司法從嚴追究行政責任。

台東的泰源監獄則曾於2023年1月，因危險物品管制疏失導致收容人自戕，事後已全面檢討強化管理。另於2025年3月與本月9日，該監又陸續發生兩起收容人間暴力事件，雖未發現職員涉入，違紀人員已依規懲處，並協助傷者就醫。矯正署已要求該監提出預防措施，減少類似事件再發生。

至於嘉義監獄，今年2月也發生收容人間衝突事件。矯正署指出，過程均有監視畫面為證，已依個別違規行為處理，目前查無差別待遇或包庇情形，將持續監督該監落實管理規定。

針對台北監獄獎懲與請假審核標準是否一致，矯正署澄清，該監均依職員服勤情形、出勤紀錄與工作表現等客觀事實核實考評，個人請假亦需檢附醫療證明，依公務人員請假規則依法核給，不分對象、無差別對待。

矯正署補充，為提升監所管理效能，自2022年起已推動獨立之外部視察小組制度，由法律、醫療、心理及人權領域專家組成，鼓勵職員與收容人透過隱密管道反映問題；面對全台收容人數突破六萬人，部分機關超收情形嚴重，矯正署將持續推動監所擴建、向中央爭取合理人力補充，以強化管教品質與風紀穩定。