女大生控青梅竹馬公園長椅性侵　監視器拍到這一幕...檢不起訴

▲女大生指控兒時玩伴趁她酒醉，在公園長椅上性侵得逞。（示意圖／Pixabay）

記者劉昌松／台北報導

台北1名女大生去年與留學美國的青梅竹馬相約外出飲酒，事後指控對方趁她酒醉無法抗拒時性侵，但公園監視器畫面顯示，當時女大生自己面向男方蹲下，做出疑似口交動作，加上女大生事後曾傳訊男方「哈哈哈」，UBER司機也作證，男生一上車就睡著，台北地檢署認為全案犯罪嫌疑不足，9日公告處分不起訴。

據了解，這名長相甜美的女大生與S男從幼稚園開始念同校，S男國中畢業轉赴美國留學，後來進入常春藤名校就讀。2024年7月暑假期間，女大生從IG得知S男返台，便邀約另名兒時玩伴，一起到台北大安捷運站附近的餐酒館用餐，店家關門後，3人繼續到便利商店買啤酒暢飲。

女大生指控，在共同朋友因有事先離開後，S男趁她喝醉，在附近小公園逼她口交，涉嫌趁機性交，警方根據女大生敘述展開調查，發現監視器剛好拍下女大生與S男一路摟抱親吻走進小公園後，S男背對著鏡頭坐在長椅上，女大原本面對面站在S男前方，接著蹲下來，疑似雙手伸進S男褲子抱臀並有親密互動。

辦案人員循線找到2人離開公園後搭乘的UBER，司機證稱，S男一上車就睡著，反而是女大生看起來沒喝酒，還能說明回家路線。檢察官調查，女大生父母當天都在家，卻把S男帶進自己房間睡覺，S男醒來後離開後，發現錢包不見，跑回小公園卻只找到女大生的髮圈，女大生得知後回訊：「哈哈哈」、「送你」。

已經回美國繼續學業的S男，因為擔心涉案遭通緝，委由律師遞狀表明一定會到案說明，只是希望能提前告知開庭時間，以利安排機票與課程，但檢察官考量，相關事證都無法證明女大生在酒醉或意識不清的時候遭侵犯，S男涉犯趁機性交罪嫌不足，因此直接處分不起訴。