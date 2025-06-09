中美倫敦經貿磋商今登場　陸學者：助於釐清中美存在認知差異

▲中美經貿磋商機制首次會議今在倫敦登場，中方由國務院副總理何立峰領軍，美方由財政部長貝森特領軍。（圖／路透社）

記者任以芳／綜合報導

中美雙方高層將於今（9）日在英國倫敦展開新一輪貿易磋商，討論相關協議事宜，關稅、科技、稀土都是討論重點。中國學者也分析，中美經貿談判必須秉持平等態度，尊重各自關切，只有這樣「才能爭取雙贏結果」。

中國外交部發言人7日宣佈，應英國政府邀請，中共中央政治局委員、國務院副總理何立峰將於6月8日至13日訪問英國。其間，將與美方舉行中美經貿磋商機制首次會議。美國總統川普當地時間6日也在社交媒體上發文稱，美國財政部長貝森特、商務部長盧特尼克和貿易代表格里爾將於9日與中方代表在倫敦舉行會談。這是美中關稅戰爆發以來，雙方舉行的第二場經貿磋商。

《環球時報》今天報導指出，中美5月12日在日內瓦會談達成初步共識後，美國在人工智能和先進芯片等方面進一步加強對華出口管制，進一步限制的消極措施，並且炒作中方稀土出口管制，多位中國學者分析，中美經貿談判必須秉持平等態度，尊重各自關切，只有這樣，才能爭取雙贏結果。

復旦大學美國研究中心副主任宋國友昨8日接受《環球時報》採訪時表示，中美這次在倫敦舉行經貿磋商機制首次會議，是中美兩國元首通話直接推動的，讓今後中美經貿磋商更具有穩定性和機制性。此次磋商將有助於進一步釐清日內瓦經貿高層會談後中美之間存在的認知差異。

中國外交學院教授李海東也指出，這次磋商是為了落實中美元首通話共識，旨在以持續談判逐漸緩解中美在經貿領域一系列問題。這表明中美關係在經貿等方面經歷了較大波折後，有對話協調、穩定雙邊關係的共同需求。他認為，與日內瓦會談相比，美方談判代表的範圍更廣泛，表明雙方討論的議題領域也將更廣泛。

▲除了關稅，稀土、晶片都是中美角力談判重點。（圖／路透）

另外，川普宣佈商務部長盧特尼克將與財政部長貝森特和貿易代表格里爾一起參加中美倫敦經貿磋商，有外媒分析稱，美國技術出口管制「或不再是一個不可談判的領域」。

香港《南華早報》認為，盧特尼克一直支持高關稅，美國貿易代表格里爾與主張強硬的前貿易代表萊特希澤關係密切，預計他在關稅問題上也會採取強硬態度。這兩人加入美方談判團隊，可能使這次中美經貿磋商面臨艱巨的任務。

《彭博社》引述專注於國際供應鏈研究的策緯咨詢公司副總監庫姆斯的評估稱，美國想要擺脫對中國稀土依賴，至少還需10年時間，而中國企業已經開發出大多數美國芯片的有效替代品，「中國在這場對峙中正在取得進展」。

根據中國美國商會最新調查結果顯示，美國對華關稅導致許多在中國經營的美國企業陷入困境，儘管面臨挑戰，大多數受訪的美國企業並不打算退出中國。

中國美國商會在一份聲明中表示，「相反，他們正在（中國）本地化運營或將部分生產轉移到第三國，沒有一家企業報告稱將生產轉移回美國。」該調查於5月23日至28日進行，共收到來自各行各業112家在華美企的回覆。

李海東也分析，美國目前依然存在企圖限制談判對手發展權利和發展空間的不健康思維。「中美經貿磋商要想取得雙贏結果，必須秉持平等態度，尊重各自關切，互惠合作。」