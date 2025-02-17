賴清德見川普前白宮國安顧問博明　承諾共同打造「非紅供應鏈」

▲總統賴清德17日接見曾在川普第一執政任期，擔任美國國家安全會議首席亞洲顧問的博明（Matthew Pottinger）。（圖／總統府提供，下同）



記者陶本和／台北報導

總統賴清德17日接見曾在川普第一執政任期，擔任美國國家安全會議首席亞洲顧問的博明（Matthew Pottinger）。賴清德在會談中強調，台灣會持續提升自我防衛力量，也期盼跟美國進一步強化夥伴關係，共同打造「非紅供應鏈」，確保台灣、美國與全球民主夥伴，持續保有科技優勢。

賴清德致詞時表示，今天非常高興歡迎台灣的好朋友，博明和蒙哥馬利（Mark Montgomery）海軍少將再次訪問台灣。他說，去年6月，博明和簡以榮（Ivan Kanapathy）來台灣發表合著的新書—《沸騰的護城河》，也來到總統府拜訪，當時也在綠廳相談甚歡，對於台美關係、區域情勢等議題充分交流意見。

賴清德說，如今8個月後再次見面，很高興聽聞簡以榮先生已進入白宮國安會服務，《沸騰的護城河》中文版也即將在台灣發行。這本書提供了美國專家對美中台關係的精闢洞察，也對台灣強化國防安全與全方位韌性提出寶貴建言，相信台灣讀者必定獲益良多。

賴清德指出，蒙哥馬利海軍少將是第4次訪問台灣，也長期關注台灣議題。今天很期待跟2位好朋友深入討論台美關係合作方向。面對威權主義國家彼此之間強化合作，為地緣政治、區域安全都帶來風險和挑戰；我們都有共同的信念，就是靠實力來達到和平。唯有強化國防實力、打造堅固的「金城湯池」，才能發揮嚇阻的力量，維持台海與世界的和平穩定。

賴清德說，未來台灣會持續提升自我防衛力量，也期盼跟美國在安全、經貿、能源等領域進一步強化夥伴關係，並加強在關鍵及創新科技的合作，一起打造安全與堅韌的「非紅供應鏈」，確保台灣、美國與全球民主夥伴，持續保有科技優勢。

賴清德相信，台美交流合作越緊密，不僅有利於雙方國家安全發展，更是符合台灣、美國共同的經濟利益。他要感謝博明和蒙哥馬利海軍少將來訪，持續增進台美交流，更展現對台灣的堅定支持。期待未來繼續一起努力深化台美關係，並祝訪賓行程圓滿順利。

博明致詞時表示，恭賀賴總統當選總統1周年及台灣在經濟上的亮眼表現。並談到，賴清德日前宣示要讓台灣國防預算達到GDP 3%以上的目標，這與美國國防預算比例相當接近，對於台美兩國增加嚇阻力量是很好的開端。

博明表示，賴清德致詞時談到「靠實力達到和平」，他認為這是當前獨裁、侵略性政府逐漸崛起的時刻，美國與台灣正確的方向。美國前總統華盛頓在其首次就職演說中曾說，維持和平最好的方式，就是隨時準備應戰，這也是「靠實力達到和平」的意涵。