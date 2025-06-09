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印度銀行經理侵占客戶110個帳戶　拿1.5億炒股全虧光

印度銀行經理侵占客戶1.5億元，將錢投入股市後虧光。（示意圖／Pexels）

▲印度銀行經理侵占客戶1.5億元，將錢投入股市後虧光。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

印度拉賈斯坦邦科塔市（Kota）一名印度工業信貸投資銀行分行經理，先前涉嫌從110個客戶的帳戶偷了4.5億盧比（約新台幣1.5億元），並把錢拿去炒股全數虧光。

綜合外媒報導，古普塔（Sakshi Gupta）從110個帳戶中提領資金炒股，也用巧妙的手法，沒被銀行內部人員與客戶發現。據悉，古普塔涉嫌將受害帳戶綁定的手機號碼改成家人的號碼，讓帳戶持有人收不到交易通知，同時也改了多個帳戶的提款密碼。

調查指出，古普塔主要鎖定對網銀操作不熟的年長客戶，如她將一位老婦的帳戶當作「資金池」，透過該戶轉了超過3億盧比（約新台幣1億元），她還被指控提前解約31名客戶的定存，曾申請信貸34萬盧比（約新台幣11萬元）。

警方表示，古普塔將大筆資金投入股市的資金，最終全數虧損，還在調查有無共犯。案件之所以會曝光，是因為一名客戶發現自己帳戶的定存被轉到他人帳戶，古普塔已於5月底被逮捕。

對此，印度工業信貸投資銀行發言人回應，他們對詐騙採取零容忍政策，「我們在發現該員工涉及詐騙行為後立即向警方報案，並已將其停職。我們也已完成對受害客戶的合理賠償。」

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