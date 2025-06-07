「行李重量太輕」機場託運被拒！　網友瘋猜原因

▲原Po在機場辦理託運行李被拒絕，理由是行李重量過輕。（圖／CFP）

記者詹雅婷／綜合報導

國外一名網友在機場櫃檯辦理行李託運，但卻被告知裝著紀念品的行李袋無法託運，原因是重量過輕，感到相當驚訝。網友把這狀況分享在論壇Reddit，引起不少討論。

福斯新聞報導，原Po在旅程當中買了不少紀念品，但因為體積較大，無法塞進現有的包包中，只好把這些物品裝入預先準備好的行李袋裡，並試著託運。

「當工作人員說我不能託運這個行李袋，原因是太輕，想像一下那時我有多驚訝」，原Po指出，當時被告知可以把行李袋當作第3件隨身行李帶上飛機，但因為不想被找麻煩，所以乾脆把身上一些比較有重量的東西放進袋中，增加重量，這才順利託運。

此文一出引發討論，不少網友開始猜測拒絕託運的原因，「可能是太輕太軟，無法通過分揀機器和各種傳送帶運上機」、「可能會被吹落」。也有人指出，登機口工作人員相當嚴格，想帶著3件顯眼的行李上機很可能行不通，「我會直接託運隨身行李，然後帶著紀念品上機」。

報導指出，大多數航空公司都會在網站上列出託運行李的最大重量限制，但並未說明是否有最低重量限制。達美航空官網列出第一件與第二件標準託運行李（重量不超過50磅）的價格，邊疆航空（Frontier Airlines）網站則是列出行李重量必須在40磅以下。