睡眠時間超過9小時「死亡風險30%↑」加速老化！醫曝最佳時間

▲睡太久或睡太少都不好。（圖／記者施怡妏攝）



記者施怡妏／綜合報導

現代人生活壓力大、作息不正常，導致睡眠品質不好，容易出現疲勞、失眠、免疫力下降等問題，胃腸肝膽科醫師張璨璿就提醒，如果睡眠時間少於6小時，死亡風險會增加12%，如果是睡超過9小時，風險更是飆升到30%；此外他也建議民眾，定期接受大腸鏡檢查，平均壽命可延長4個月。

胃腸肝膽科醫師張璨璿在Threads發文，根據研究發現，每晚睡眠少於6小時，死亡風險會增加12%；而若是超過9小時，死亡風險更是飆升到30%。睡太少就像手機持續高溫卻不關機，長期下來會加速老化；而睡太多則像電池壞了，怎麼充電都補不回來。

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除了睡眠議題，醫師張璨璿也呼籲民眾應定期接受大腸鏡檢查，提早發現問題、提早處理，才能有效預防大腸癌，「平均壽命+4個月」。

根據統計資料，每1000位民眾若能定期接受大腸鏡檢查，平均可減少約60個大腸癌病例，並挽救24到28條性命。醫師張璨璿指出，看似簡單的切除息肉，其實是在幫身體提前排除重大風險，「我自己是30出頭做了第一次做大腸鏡，就切了三顆息肉，我沒什麼症狀，只是覺得，能早知道的事情，不想拖到變成晚知道」。