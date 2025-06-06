　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

打造預防勝於治療的常態　德風健康館連結德台醫學觀念

▲德風健康館今年邀請德國Dr. Franz Enzmann、Dr. Sacha Müller來台，推廣粒線體醫學並與專業醫生進行德台醫學交流。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲德風健康館今年邀請德國Dr. Franz Enzmann、Dr. Sacha Müller來台，推廣粒線體醫學並與專業醫生進行德台醫學交流。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

台灣邁入超高齡社會，消費者逐漸從「症狀導向」轉向「預防導向」的保健觀念，在此趨勢下粒線體醫學成為保健市場的新興趨勢。創立於1995年的德風健康館，以「引進德國優質保健產品」為核心理念。今年邀請德國Dr. Franz Enzmann、Dr. Sacha Müller來台，推廣粒線體醫學並與專業醫生進行德台醫學交流。

德國粒線體權威Dr. Franz Enzmann恩世蔓博士指出，粒線體作為細胞能量的製造中心，對細胞健康、慢性疲勞、老化衰退等問題至關重要。其中，「還原型Q10」更是粒線體轉換能量不可或缺的關鍵元素，能有效應對現代人普遍面臨的健康挑戰。

▲德風健康館今年邀請德國Dr. Franz Enzmann、Dr. Sacha Müller來台，推廣粒線體醫學並與專業醫生進行德台醫學交流。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲適逢30週年，邀請德國Dr. Franz Enzmann、尼德邁爾博士藥廠自然療法首席顧問Dr.Sacha Müller、好博納大藥廠國際銷售主管 Mrs. Martina Kuhn一同來台歡慶。（圖／記者游瓊華翻攝）

德風健康館董事長伍慶雲表示，德風健康館從百靈油起家，以高品質的產品和專業服務逐步建立消費者信賴。執行長伍宥融強調透過市場區隔與獨領性產品，在競爭激烈的保健品市場中走出一條預防醫學保健之道。在品牌經營30年的過程中，始終秉持「寧為最佳，不為最大」的經營哲學，不斷投入健康營養講座、臨床實驗、醫療通路拓展與公益捐贈。

適逢30週年，邀請德國Dr. Franz Enzmann、尼德邁爾博士藥廠自然療法首席顧問Dr.Sacha Müller、好博納大藥廠國際銷售主管 Mrs. Martina Kuhn一同來台歡慶。Dr. Franz Enzmann亦肯定德風健康館作為粒線體醫學倡議者的領導地位，讚許品牌在台灣的推廣成效，更宣布推出最新德國同步研發的「還原型Q10+硒」配方，以滿足更廣泛的預防保健需求。

對於展望未來，德風健康館執行長伍宥融表示，自2013年起即引進粒線體醫學保健概念，2015年起每年舉辦全台健康講座，德風健康館不僅希望推動德台醫學知識交流，更致力於為台灣民眾帶來世界級的保健新知，以主動預防取代被動治療攜手共創健康活力新篇章。

▲德風健康館今年邀請德國Dr. Franz Enzmann、Dr. Sacha Müller來台，推廣粒線體醫學並與專業醫生進行德台醫學交流。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲德風健康館從百靈油起家。（圖／記者游瓊華翻攝）

 


►聽Podcast #我在案發現場

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/05 全台詐欺最新數據

更多新聞
623 3 2567 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
人氣韓星尷尬被趕下台　遭霸凌狠嗆：在幹嘛啊？
別撲空！北市動物園10天暫停開放
「車模界林志玲」命危！牛奶針「灰色地帶」曝
德保拉傷勢出爐！逕行退場將懲處
2女大生淪豬仔　校方：曾說要轉系...一拿到護照離開台灣
快訊／學霸高中生「4醫學系正取」全沒了！　中國醫：撤銷錄取

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

高屏迎戰超高齡海嘯　呂建德、林萬億美和科大世紀同台

全力防疫！花蓮醫院加開新冠特別門診　曝防疫5要點

打造預防勝於治療的常態　德風健康館連結德台醫學觀念

2025屏東巧克力節優勝者誕生　英凱、徐南雲、魏蘭婷稱霸

募款不如預期 　 嘉基醫院「食在有希望」計畫急需支持

投注1.6億！花蓮改善美崙山公園　打造市區最大生態核心

花蓮癌友為太魯閣療傷　撒原生植物種子盼重生希望

台南世界海洋日宣導首場登場　用繪本播下品格與環保種子

照顧唐氏症兒！64歲身障男生活陷困頓　東港警伸援手

打造機器人製造大本營！台南釋104公頃土地　柳營、七股招標

【Look in my eyes！】#復興高工 老師錄下祝福影片！讓全場畢業生笑中帶淚XD

國道車禍！長髮妹鞠躬道歉　駕駛暖回應：沒事沒事

【哭著完成高難度動作】6歲弟首場街舞賽緊張落淚

【青春傳承瞬間】花蓮體中畢典溫馨登場！隊長交接儀式超催淚

#三峽 車禍路口擺滿鮮花　#路權 成員批「制度不完善」

【雞腿換駕照？】軍卡變換車道撞特斯拉

【高齡駕駛再出包！】嘉義7旬婦誤踩油門！　march直衝蔬果行

【保時捷玩笑】道奇教頭送「粉紅保時捷」 #大谷翔平 驚喜收給女兒第1輛車

朴寶英怕被朋友借錢 對外稱「錢都媽媽在管」XD

【打臉抹黑】徐巧芯爆氣：不要為了罷免就發瘋　四叉貓這次翻車了？ #公務車

高屏迎戰超高齡海嘯　呂建德、林萬億美和科大世紀同台

全力防疫！花蓮醫院加開新冠特別門診　曝防疫5要點

打造預防勝於治療的常態　德風健康館連結德台醫學觀念

2025屏東巧克力節優勝者誕生　英凱、徐南雲、魏蘭婷稱霸

募款不如預期 　 嘉基醫院「食在有希望」計畫急需支持

投注1.6億！花蓮改善美崙山公園　打造市區最大生態核心

花蓮癌友為太魯閣療傷　撒原生植物種子盼重生希望

台南世界海洋日宣導首場登場　用繪本播下品格與環保種子

照顧唐氏症兒！64歲身障男生活陷困頓　東港警伸援手

打造機器人製造大本營！台南釋104公頃土地　柳營、七股招標

今年起實施！6月15日警察節「警察、警校」放假1天　遇週日可補假

饒舌歌手張伍2度被打！女律師前女友幕後買凶...偷裝GPS判決出爐

突宣布6月15日「全國警察放假1天」　網狂問1事：國定殺戮日？

點出徐若熙單場挨2轟關鍵　葉總鼓勵向伍鐸學習

年輕妹子「名字有1字」一聽超老氣　網反曝關鍵：好聽有氣質

日本人氣店「漢堡排嘉」3號店6/20開幕　落腳南港CITYLINK

白牌車違規拒檢「外國客跳車受傷」　桃機：加強巡查嚇阻不法

習近平接受十一世班禪拜見　皆強調「系統推進宗教中國化」

就想看你上廁所！4招破解「貓咪瘋狂喵門症候群」分離焦慮不能只是抱緊處理

一周賺幾千元！他喜遇貴人讚「找到夢幻兼職」　結果帳戶被鎖慘了

【Look in my eyes！】#復興高工 老師錄下祝福影片！讓全場畢業生笑中帶淚XD

地方熱門新聞

即／台南「瓦斯外洩」大規模封路　麥當勞、髮廊緊急疏散

桃園捷運綠線進度曝光　力拚115年首階段通車

台南一中畢業生：老師引導猴子成人猿

高雄雙罷劫開撕！徐尚賢父傳「為救子」大鬧總部

虎尾高中超強！台大牙醫、中山醫學雙榜首

台南永康瓦斯外洩漏氣點找到了市府究責瓦斯公司

2025南投意麵觀光嘉年華6／7登場

花蓮夏戀嘉年華7/23登場　連5晚嗨翻東台灣

台南永康永安路口公車連環撞5車機車騎士擦傷幸無傷亡

詹江村重批「SRF垃圾燃料棒」　發電政策

4K即時影像上線　360度飽覽金門大橋美景

西龜橋改建拍板　陳皇宇：盼兩市共推交通升級

農業部公告南投荔枝、酪梨低溫農損現金救助申請至6／18

台南後壁芳榮米廠500噸米首度銷日再創台南稻米出口新頁

更多熱門

相關新聞

生合生物5月掛牌上櫃　全年營運拚雙位數成長

生合生物5月掛牌上櫃　全年營運拚雙位數成長

益生菌原料供應廠生合生物（1295）將於5月掛牌上櫃，暫定每股承銷價60元；總經理楊川賢指出，台灣保健品代工業務每年營收目標成長10％；飼料添加劑業務在東南亞、中南美洲市場都以雙位數成長為目標，整體看好全年營運拚雙位數成長。

30歲以上必看！衛福部推「全台免費健檢」

30歲以上必看！衛福部推「全台免費健檢」

5成國人每週都痛！「雙北市藥師公會」提醒要及時紓解

5成國人每週都痛！「雙北市藥師公會」提醒要及時紓解

送健康給媽咪　6大實用保健好禮推薦

送健康給媽咪　6大實用保健好禮推薦

世界冠軍咖啡一杯5千元爆紅！

世界冠軍咖啡一杯5千元爆紅！

關鍵字：

健康保健粒線體醫學德風健康館德國醫學

讀者迴響

熱門新聞

29歲模特金鍾碩驟逝！3天前才更新近況照　好友心碎哀悼：至今無法相信

獨／18歲女大生雙雙淪豬仔！阿公籌錢贖身又被騙

即／高中生被4校退貨！唯一備取剩長庚　校方回應了

YTR吃美食拍片！旁邊坐「好萊塢巨星」沒發現…網急翻啦

北市通緝犯遭警拔槍擊斃　母悲赴醫院

百公斤學長性侵　竟辯：她屁股有抬高

內政部宣布6月15日警察節放假　慰勉警察人員全年無休辛勞

3男生合資2.7萬賣炸雞　私募基金砸300億收購

「1飲料」讓年輕人罹癌激增！醫嘆：就醫都末期

是你嗎？加油中1000萬沒人領「獎落這縣市」

呂秋遠「小孩生母」是童顏巨乳　黑心律師：史上最笨

打牛奶針命危　身分曝光是「車模界林志玲」

即／辜仲諒想出國　法官裁准1.5億解禁

身分被廢！福建台師嗆：大陸比台灣民主

馬斯克「核彈級爆料」：川普在淫魔的名單上

更多

最夯影音

更多

【Look in my eyes！】#復興高工 老師錄下祝福影片！讓全場畢業生笑中帶淚XD

國道車禍！長髮妹鞠躬道歉　駕駛暖回應：沒事沒事

【哭著完成高難度動作】6歲弟首場街舞賽緊張落淚

【青春傳承瞬間】花蓮體中畢典溫馨登場！隊長交接儀式超催淚

#三峽 車禍路口擺滿鮮花　#路權 成員批「制度不完善」

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面