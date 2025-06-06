打造預防勝於治療的常態　德風健康館連結德台醫學觀念

▲德風健康館今年邀請德國Dr. Franz Enzmann、Dr. Sacha Müller來台，推廣粒線體醫學並與專業醫生進行德台醫學交流。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

台灣邁入超高齡社會，消費者逐漸從「症狀導向」轉向「預防導向」的保健觀念，在此趨勢下粒線體醫學成為保健市場的新興趨勢。創立於1995年的德風健康館，以「引進德國優質保健產品」為核心理念。今年邀請德國Dr. Franz Enzmann、Dr. Sacha Müller來台，推廣粒線體醫學並與專業醫生進行德台醫學交流。

德國粒線體權威Dr. Franz Enzmann恩世蔓博士指出，粒線體作為細胞能量的製造中心，對細胞健康、慢性疲勞、老化衰退等問題至關重要。其中，「還原型Q10」更是粒線體轉換能量不可或缺的關鍵元素，能有效應對現代人普遍面臨的健康挑戰。

▲適逢30週年，邀請德國Dr. Franz Enzmann、尼德邁爾博士藥廠自然療法首席顧問Dr.Sacha Müller、好博納大藥廠國際銷售主管 Mrs. Martina Kuhn一同來台歡慶。（圖／記者游瓊華翻攝）

德風健康館董事長伍慶雲表示，德風健康館從百靈油起家，以高品質的產品和專業服務逐步建立消費者信賴。執行長伍宥融強調透過市場區隔與獨領性產品，在競爭激烈的保健品市場中走出一條預防醫學保健之道。在品牌經營30年的過程中，始終秉持「寧為最佳，不為最大」的經營哲學，不斷投入健康營養講座、臨床實驗、醫療通路拓展與公益捐贈。

適逢30週年，邀請德國Dr. Franz Enzmann、尼德邁爾博士藥廠自然療法首席顧問Dr.Sacha Müller、好博納大藥廠國際銷售主管 Mrs. Martina Kuhn一同來台歡慶。Dr. Franz Enzmann亦肯定德風健康館作為粒線體醫學倡議者的領導地位，讚許品牌在台灣的推廣成效，更宣布推出最新德國同步研發的「還原型Q10+硒」配方，以滿足更廣泛的預防保健需求。

對於展望未來，德風健康館執行長伍宥融表示，自2013年起即引進粒線體醫學保健概念，2015年起每年舉辦全台健康講座，德風健康館不僅希望推動德台醫學知識交流，更致力於為台灣民眾帶來世界級的保健新知，以主動預防取代被動治療攜手共創健康活力新篇章。

▲德風健康館從百靈油起家。（圖／記者游瓊華翻攝）