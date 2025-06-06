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台中勤美商圈深夜驚見白衣女站樓頂　警消苦勸50mins救回1命

▲台中勤美昨晚險釀意外，警消苦勸50分鐘後平安帶下失意女。（圖／ETtoday資料照）

▲台中勤美昨晚險釀意外，警消苦勸50分鐘後平安帶下失意女。（圖／ETtoday資料照）

記者鄧木卿／台中報導

台中勤美商圈昨（5）晚11點有名女子站在頂樓邊緣，情緒激動，目擊者見狀立即驚慌報警，警消獲報到場，消防人員也出動雲梯車、救護車及充氣救生墊等設備，警消好說歹說苦勸大約50分鐘，順利把26歲蕭姓女子帶下樓，初步是感情糾紛讓她情緒低落。

勤美誠品停車場2月24日曾發生首起墜樓意外，3月18日發生第二起，館方火速設置繩索防護網，不料，4月11日竟有民眾剪破防護網墜樓，後來，館方全面改成鐵絲網。

轄區警方和消防局昨晚又接獲報案，又有民眾出現在頂樓，出動消防車3輛、消防人員8名前往，11點17分鋪設氣墊完成，經警消合力勸說，11點56分成功將蕭女移至安全處所，手腳輕微擦挫傷，無生命危險，後送中國醫藥大學附設醫院觀察治療。

第一分局分局長尤啓南呼籲，如遇有需求或遭逢困難，應尋求社會各項資源求助，民眾要珍惜生命，社會處處有溫暖，若需諮商或相關協助可撥生命線專線「1995」、張老師服務專線「1980」及自殺防治諮詢安心專線「0800-788995」尋求協助。

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