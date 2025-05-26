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此路不通！黑車「硬闖死巷」撞倒機車卡巷口　奇葩一幕全看傻

▲▼ 。（圖／●【爆料公社】●）

▲黑車卡在死巷中。（圖／●【爆料公社】●）

記者鄺郁庭／綜合報導

「此路不通」的警示標語立在路口，但還是擋不住這位駕駛彎進死巷，結果悲劇發生了。有網友貼出讓人看傻眼的事故現場，駕駛不知為何直直撞進死巷，把好幾台機車撞倒，所幸無人受傷。照片一出引發議論，許多人也傻眼，「哪來的勇氣敢把車子開進去？」「不看內容，我以為在演電影。」

有網友在「爆料公社」貼出多張照片，只見超窄的巷子口卡著一台黑車，車頭前方倒了幾台機車，「超扯…死巷也是會有那麼離奇的事故。這台車直直撞，機車都被撞飛了，還好無人受傷，該不會也是老人家誤踩油門吧？」忍不住直呼「出門走路別看手機，現在路上超級不安全，走小巷子也有可能被撞過來的東西掃。」

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事後他也更新後續，「駕駛者彎進死巷，不是老人家，然後就……」讓他納悶的是，「路口明明就有寫『此路不通』啊！」最後還酸駕駛雖然卡住，但車子毫無損傷，「技術挺好的，旁邊電線桿都完好無損。」

看到照片後，其他人也傻眼，「這能撞進去也是一流」、「這個技術到底是怎麼辦到的？」「今年犯車關，大家出門睜大眼睛」、「開成這樣，他是有多相信自己的技術？」還有人猜測，「忘記自己開車？」「開到機車導航了吧？」值得注意的是，原PO後來在留言處解惑，「被警察追到衝進死巷，駕駛跑了，是肇事逃逸啊！」

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