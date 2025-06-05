國科會開空白支票？科學園區用地突襲暴增5倍　遭疑助財團掠奪土地

▲國科會將科學園區的需地面積大幅擴增至3,000公頃，卻未提出明確的廠商進駐規劃或具體土地可行性評估，環團質疑此舉盲目圈地行為，將淪為圖利特定業者的炒地皮手段。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

國科會突襲式將科學園區用地擴增至3,000公頃，達2018年原規劃的五倍，也相當於全台現有科學園區面積的三分之二。在無具體說明下，國科會大幅擴張用地，引爆學界與環團怒火，憂心政府以「科技開發」為名，實則公然協助財團展開另一次土地掠奪。

環境部於5月21日召開針對國科會《新設（含擴建）科學園區政策評估說明書（第二次修正）》案的專案小組意見徵詢會議。然而，此次修正中，國科會竟大幅調整規劃內容，將未來科學園區所需用地面積一舉擴增至3,000公頃，相較於2018年最初版本規劃的600公頃，暴增了5倍。目前全台14個科學園區總占地面積為4,663公頃，新案若全數落實，等同於增加近三分之二的園區總量。

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▲環境部於21日舉辦科學園區政策環評意見徵詢會議，多位環評委員針對缺乏實質資料的計畫書提出諸多意見，最終卻僅被「納入參考」，環評機制流於形式。

國科會提出大幅擴張的用地修正案，卻未明缺規劃土地區域及水電需求規劃，「監督施政聯盟」執行長許心欣指出，目前各縣市的《國土計畫法》已陸續送交中央審查，但國科會所提出的3,000公頃用地，顯然不在原有的功能分區圖中，極有可能再度將農地變更為特定用途區域，形同為廠商「圈地炒地皮」。

許心欣表示，國科會最初提交的說明書中，對土地位置與用途隻字未提，只籠統表示「為增加儲備產業用地，提供製造業根留國內所需」。直到多位環評委員不斷質疑，才在後期補充提及「桃竹苗大矽谷」及「大南方新矽谷」計畫。然而，即便如此，對於實際劃設區域及水電資源的配置仍未做出具體說明。

彰化縣環境保護聯盟研究員林政翰指出，原本國科會規劃至2036年，科學園區新增用地需求為1,000公頃，如今卻大刀闊斧擴張至三倍，且將時程延長至2050年。說明會上，政府僅提出一些空泛說詞與口號，不僅未明確指出用地，更未提供完整的評估數據、產業量能或用地現況。

▲國科擴大全國科學園區用地規模，連基地位址與廠商進駐需求都未提出，一旦環評大會審查通過擴增案，形同授權國科會爽填這張「空白支票」。

林政翰進一步表示，當天幾乎所有環評委員都對評估說明書提出質疑，認為其內容空洞、缺乏具體資料。儘管如此，該評估書仍被逕送環評大會，形同草率通過。如今用地一旦確定，未來進入實質開發階段時，便可藉此作為「已經審過」的依據，進一步合理化開發行為。

政治大學地政學系教授徐世榮指出，此次環評階段存在「程序倒置」的問題，一般程序上應是科學園區管理局先提出事業計畫，其中標示著哪些廠商、多少土地、光電需求等研究，計畫提給國科會，再送至行政院做環評。

「現在卻變成了先射箭後畫靶」，徐世榮表示，沒有廠商及土地評估，怎麼會提出要增加3000公頃的用地，這讓民眾難以接受，何況土地先匡起來，未來再採區段徵收，恐怕又是無窮無盡的土地掠奪和家園迫遷。

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