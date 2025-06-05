　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

國科會開空白支票？科學園區用地突襲暴增5倍　遭疑助財團掠奪土地

國科會將科學園區的需地面積大幅擴增至3,000公頃，卻未提出明確的廠商進駐規劃或具體土地可行性評估，環團質疑此舉盲目圈地行為，將淪為圖利特定業者的炒地皮手段。（圖／翻攝自監督施政聯盟臉書）

▲國科會將科學園區的需地面積大幅擴增至3,000公頃，卻未提出明確的廠商進駐規劃或具體土地可行性評估，環團質疑此舉盲目圈地行為，將淪為圖利特定業者的炒地皮手段。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

國科會突襲式將科學園區用地擴增至3,000公頃，達2018年原規劃的五倍，也相當於全台現有科學園區面積的三分之二。在無具體說明下，國科會大幅擴張用地，引爆學界與環團怒火，憂心政府以「科技開發」為名，實則公然協助財團展開另一次土地掠奪。

環境部於5月21日召開針對國科會《新設（含擴建）科學園區政策評估說明書（第二次修正）》案的專案小組意見徵詢會議。然而，此次修正中，國科會竟大幅調整規劃內容，將未來科學園區所需用地面積一舉擴增至3,000公頃，相較於2018年最初版本規劃的600公頃，暴增了5倍。目前全台14個科學園區總占地面積為4,663公頃，新案若全數落實，等同於增加近三分之二的園區總量。

[廣告]請繼續往下閱讀...

環境部於21日舉辦科學園區政策環評意見徵詢會議，多位環評委員針對缺乏實質資料的計畫書提出諸多意見，最終卻僅被「納入參考」，環評機制流於形式。（圖／報系資料照）

▲環境部於21日舉辦科學園區政策環評意見徵詢會議，多位環評委員針對缺乏實質資料的計畫書提出諸多意見，最終卻僅被「納入參考」，環評機制流於形式。

國科會提出大幅擴張的用地修正案，卻未明缺規劃土地區域及水電需求規劃，「監督施政聯盟」執行長許心欣指出，目前各縣市的《國土計畫法》已陸續送交中央審查，但國科會所提出的3,000公頃用地，顯然不在原有的功能分區圖中，極有可能再度將農地變更為特定用途區域，形同為廠商「圈地炒地皮」。

許心欣表示，國科會最初提交的說明書中，對土地位置與用途隻字未提，只籠統表示「為增加儲備產業用地，提供製造業根留國內所需」。直到多位環評委員不斷質疑，才在後期補充提及「桃竹苗大矽谷」及「大南方新矽谷」計畫。然而，即便如此，對於實際劃設區域及水電資源的配置仍未做出具體說明。

彰化縣環境保護聯盟研究員林政翰指出，原本國科會規劃至2036年，科學園區新增用地需求為1,000公頃，如今卻大刀闊斧擴張至三倍，且將時程延長至2050年。說明會上，政府僅提出一些空泛說詞與口號，不僅未明確指出用地，更未提供完整的評估數據、產業量能或用地現況。

國科擴大全國科學園區用地規模，連基地位址與廠商進駐需求都未提出，一旦環評大會審查通過擴增案，形同授權國科會爽填這張「空白支票」。（圖／報系資料照）

▲國科擴大全國科學園區用地規模，連基地位址與廠商進駐需求都未提出，一旦環評大會審查通過擴增案，形同授權國科會爽填這張「空白支票」。

林政翰進一步表示，當天幾乎所有環評委員都對評估說明書提出質疑，認為其內容空洞、缺乏具體資料。儘管如此，該評估書仍被逕送環評大會，形同草率通過。如今用地一旦確定，未來進入實質開發階段時，便可藉此作為「已經審過」的依據，進一步合理化開發行為。

政治大學地政學系教授徐世榮指出，此次環評階段存在「程序倒置」的問題，一般程序上應是科學園區管理局先提出事業計畫，其中標示著哪些廠商、多少土地、光電需求等研究，計畫提給國科會，再送至行政院做環評。

「現在卻變成了先射箭後畫靶」，徐世榮表示，沒有廠商及土地評估，怎麼會提出要增加3000公頃的用地，這讓民眾難以接受，何況土地先匡起來，未來再採區段徵收，恐怕又是無窮無盡的土地掠奪和家園迫遷。

延伸閱讀
先射箭再畫靶2／中科二林園區「爛尾」殷鑑不遠　盲目圈地不如活化閒置腹地
亞洲發燒星／秀英沒主見Tiffany的話改變她　男友鄭敬淏放閃：演《拜託戒酒吧》是因為我
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
549 2 7139 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
威力彩上看9.2億！4生肖有希望圓夢　3動作增財氣
美籍百萬YouTuber「準備動大手術」結束台灣行　感謝尪神
台灣第一AV女優上課囉！　解答「台日AV戴套歐美不用」原因
快訊／57年最老！38歲喬科維奇挺進法網4強　超狂41拍來回
長髮正妹下保時捷「吐一口濃白」　39秒片全都錄
王文洋包養風波！女大生外型曝光　控罵妓女：連生理期也不放過
上海迪士尼情侶照遭亂入　火爆妹動粗「雪乳走光」攻擊女童引公憤

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

控王義川父子都劈腿被出征　前女友回擊曝光小三照

國科會開空白支票？科學園區用地突襲暴增5倍　遭疑助財團掠奪土地

12星座「6月財運」來了！金牛財運超旺、射手衝動投資小心損失

威力彩上看9.2億！4生肖有希望圓夢　3動作增財氣

台灣第一AV女優上課囉！　解答「台日AV戴套歐美不用」原因

今天「芒種」　專家直言：雨神還沒走

今芒種1縣市大雨！滯留鋒「新竹以南」有雨　明起炎熱午後雷陣雨

陽交大、北醫退貨學霸高中生　恐「5校通殺」剩下3校回應了

學測74級分學霸炫耀文翻車！遭2校醫學系退貨「另外3校這樣說」

自稱「最佳辯士」遭兩大醫學系撤錄取！台中高中生母校發聲了

粉絲暖叮嚀「多愛自己」 惹哭趙露思：妳故意的！

【這種畢典怎麼輸】大腿炸裂！男同學短裙上身熱舞　目光無法從大腿移開啊 #善化高中

周杰倫遊京都遭粉絲圍堵　杜哥骨折..請求不要跟了

【我才是第三者QQ】看到爸爸來接！女兒秒舉雙手燦笑媽媽傻眼

【猜中店員年齡被請客 ! 】可愛女生一個人吃海底撈被請客 超幸運!

【誰還在手寫？】畢冊直接絹印蓋下去成品美到炸

秦漢&謝盈萱黑色笑話時間

【望聞問切這樣用？】如何分辨小寶寶和小朋友　用這招一次看懂

【我有異議！】結婚宣誓遇愛犬汪汪碎唸　牧師問：你有意見嗎？

韓國水龍頭怎麼開？ 他卡關很久水才流出水

控王義川父子都劈腿被出征　前女友回擊曝光小三照

國科會開空白支票？科學園區用地突襲暴增5倍　遭疑助財團掠奪土地

12星座「6月財運」來了！金牛財運超旺、射手衝動投資小心損失

威力彩上看9.2億！4生肖有希望圓夢　3動作增財氣

台灣第一AV女優上課囉！　解答「台日AV戴套歐美不用」原因

今天「芒種」　專家直言：雨神還沒走

今芒種1縣市大雨！滯留鋒「新竹以南」有雨　明起炎熱午後雷陣雨

陽交大、北醫退貨學霸高中生　恐「5校通殺」剩下3校回應了

學測74級分學霸炫耀文翻車！遭2校醫學系退貨「另外3校這樣說」

自稱「最佳辯士」遭兩大醫學系撤錄取！台中高中生母校發聲了

台東市房價站穩3字頭！　未來1戶1車位恐再掀漲價潮

小孟老師／6月5日星座運勢　金牛錢進出要小心「雙魚擺脫小人」

快訊／川普簽署公告！　全面暫停哈佛大學「新生簽證」入境申請

Kobe遺孀被爆懷孕！對象小16歲　本人曬「蕾哈娜迷因圖」回應

控王義川父子都劈腿被出征　前女友回擊曝光小三照

TikTok網紅「躲廁所27小時」　混進歐冠觀眾席：看過最精彩的比賽

蘋果AI中國市場卡關　金融時報：與阿里巴巴合作陷審查僵局

聯合國安理會「加薩永久停火草案」　美國1:14硬是否決

川普關稅戰將結束？　諾貝爾獎得主警告：混亂才正要開始

57年最老！38歲喬科維奇挺進法網4強　超狂41拍來回展強大意志

【猜中店員年齡被請客 ! 】可愛女生一個人吃海底撈被請客 超幸運!

生活熱門新聞

陽明交大、北醫雙撤錄取！高中生母校發聲

長髮正妹下保時捷「吐一口濃白」　39秒影片狂歪樓

學霸高中生誇大恐遭「5校通殺」　剩下3校回應了

為進台積電！渣男工程師「肉體換內推」狂睡科技女

台灣第一AV女優解答　「台日AV戴套歐美不用」

典型梅雨下到發紅！11縣市豪大雨特報

八方雲集「1神級美食」驚傳停售！老饕崩潰

快訊／高中生造假「最佳辯士」再遭北醫取消錄取　已痛失兩校資格

50嵐1號排第二！店門口「大推2號」他愣了

6月首颱將誕生？「今年颱風偏弱」

「最佳辯士」高中生恐被5殺！另外3校說話了

夢時代「男友寄放區」掰了　網驚：好逛的店又少一家

「芒種」5生肖大翻身

苦日子結束了！芒種節氣大翻身TOP3生肖

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

是你嗎？加油中1000萬沒人領「獎落這縣市」

陽明交大、北醫雙撤錄取！高中生母校發聲

台烏混血YTR宣布分手！8年情告終

女大生控王文洋被罵妓女：生理期也不放過

王文洋已付宋女逾4千萬　態度轉強硬

長髮正妹下保時捷「吐一口濃白」　39秒影片狂歪樓

學霸高中生誇大恐遭「5校通殺」　剩下3校回應了

為進台積電！渣男工程師「肉體換內推」狂睡科技女

上海迪士尼情侶照遭亂入　火爆妹動粗「雪乳走光」

女到醫院探望母親　發現病床上躺陌生人

王仁甫攜妻「飛一萬公里」參加愛女畢典！

黃仁勳「30秒短片」被炎上！　連大老都怕到噤聲

即／兒子婚前被爆劈腿　王義川喊告無緣媳婦

台灣第一AV女優解答　「台日AV戴套歐美不用」

典型梅雨下到發紅！11縣市豪大雨特報

更多

最夯影音

更多

粉絲暖叮嚀「多愛自己」 惹哭趙露思：妳故意的！

【這種畢典怎麼輸】大腿炸裂！男同學短裙上身熱舞　目光無法從大腿移開啊 #善化高中

周杰倫遊京都遭粉絲圍堵　杜哥骨折..請求不要跟了

【我才是第三者QQ】看到爸爸來接！女兒秒舉雙手燦笑媽媽傻眼

【猜中店員年齡被請客 ! 】可愛女生一個人吃海底撈被請客 超幸運!

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面