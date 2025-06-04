獨／河智媛老闆性騷員工！瞎扯「基於父愛」　她忍5年終提告

▲MUGEN負責人詹智能遭爆是性騷慣犯，遭法院認證判賠百萬調解金，卻多次耍賴不付錢，被害人小雪忍無可忍出面揭發詹男真實面貌。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽、游瓊華／台中報導

台中市MUGEN無限夢想娛樂經紀員工小雪(化名)，2019年起陸續遭到公司總經理兼實際負責人詹智能多次性騷擾，詹男辯稱其行為都是「基於父愛」，但法官根據相關影像及證人，不採信詹的辯詞，一審認定詹男5次性騷，判賠100萬元。小雪向《ETtoday東森新媒體》投訴，官司進行調解後，詹男屢次藉故拖欠賠償，甚至反過來恐嚇她不得聲張，令她寢食難安、夜不能寐，因此決定現身控訴詹的惡行，提醒其他女性避免受害。

針對此案，記者多次致電詢問詹智能，但詹以忙碌為由拒絕說明，記者昨(3)日再度致電，詹表示晚間7時會回電說明，但記者整夜等不到電話，至截稿前仍未獲詹的回應。

▲詹智能曖昧傳訊喊「寶貝，我也想吃豆花」，旋即傳送以女性在吃豆花，但鏡頭卻著重在拍攝女性胸部，露出乳溝之影片給小雪。（圖／小雪提供）



小雪表示，她2019年在公司任職時，詹多次對她有肢體上的不當接觸，她向詹男的太太反映，沒想到反遭2度惡意降薪，工作上甚至被冷凍架空，因為實在太害怕，所以拖過了刑事部分告訴期限，2023年她實在受不了決定離職，並對詹男提出民事損害賠償告訴，要他賠錢。小雪還說，「原以為他太太是慈濟的師姐，想說以愛為本，應該會比較仁慈，所以當詹一開始有肢體碰觸的行為時，才會選擇跟他太太講，沒想到卻被漠視！」

這場官司進行1年多，台中地院一審認定詹有5次性騷行為，包括將手伸進小雪的上衣撫摸背部、上班時摸臀摟腰，以及曖昧傳訊喊「寶貝，我也想吃豆花」，接著就傳送以女性在吃豆花，但鏡頭卻著重在拍攝女性胸部、露出乳溝的影片給小雪，及從背後環抱等種種惡行；但詹男竟辯稱「基於父愛所為」，但法官根據相關影像及證人，不採信詹的辯詞，判詹男須賠償100萬元。

▲詹智能昔日為知名舞團成員，現還簽下多名韓籍啦啦隊女神合約，卻多次藉故不付百萬元和解金。（圖／ETtoday合成、翻攝詹智能IG）



小雪說，除了本案外，在她入職後詹以投資公司股份為由，向她借貸100萬元，但她離職後想要索回這筆錢遭拒，雙方又進入法院，而這場官司法官也判她勝訴，所以2場官司加起來，詹共須給付她200萬元（性騷部分尚未定讞）。不過開庭過程中，詹向她提出以2案相加賠償135萬元達成調解，她因不想再與詹男有任何瓜葛，且認為只想拿回當初借出的100萬元、以及一些律師費用，決定答應詹男請求。

未料去年11月間和解完至今，詹說話不算話，多次藉故拖延不給錢。小雪指控，去年底開始，詹先以「忘了匯款」為由，要求延後付款，再來又改口「資金周轉問題」拖到今年3月，到了3月又稱，想等演藝活動結束再匯款，4月又冒出北上跟富邦球團開會，隔週就會付款，而至5月又再改口，「要等人在大陸的弟弟幫忙」，時間一到又變成「適逢大陸51連假，無法匯款」，理由掰得天花亂墜，這135萬元從去年到現在根本1毛錢都沒有給。

小雪說，詹在訊息之中口口聲聲稱自己「有誠意」、「希望事情劃下圓滿句點」，但除了遲遲未付款，甚至還說若本次事件再上新聞，他就會「被迫無奈」爆料某些事情，讓小雪頗感威脅，不願再回應詹。

▲記者在上班時間實際走訪MUGEN，卻只見大門深鎖。（圖／記者白珈陽攝）



此外，小雪透露，詹有妻小，2個兒子都在國外唸書，而她遭遇性騷擾的時候，曾向掛名公司負責人的詹妻哭訴，未料詹妻竟說「他（指詹）只是把你們當作小孩」，選擇與丈夫站在同一陣線，且「當作孩子」的說法令她完全不能接受，小雪難過地說，「我也是人生父母養，知道爸爸對女兒、對孩子關愛是什麼感覺，跟這是完全不一樣的」。

小雪說，由於案發時間距離她拿出勇氣提告的時間已超過時效，無法提出刑事訴訟，只能打民事官司，她表示，當時她只要與詹共處一室，就很緊張、很害怕，到現在想起來還是覺得非常噁心，因詹的公司現在還在經營啦啦隊、與韓國啦啦隊有合作，對方仍在線上，她看到相關訊息都會覺得不舒服，也擔心是否有更多受害者，因此決定出面控訴，提醒詹身邊的女性多加小心。