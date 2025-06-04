台東5所國小上百學童體驗理財教育課程　校方盼未來能持續與台大合作

▲台東5所國小上百學童體驗台大理財教育學會的多元活動與課程。（圖／記者陳弘修翻攝，下同）

記者陳弘修／台北報導

由台大財金系教授姜堯民指導的理財教育學會，繼去年在台東與花蓮舉辦多場理財教育活動後，今年繼續推動與當地學童的理財探索課程。在最近的一場三天研習營中，總共與台東縣五所小學130位小朋友進行面對面的互動教學，獲得熱烈的迴響。寶桑國小校長李倩鈺與老師們除了對這次活動成果表達感謝，也期盼未來能持續與台大合作，讓偏鄉的孩子透過多元學習，勇敢面對未來人生的無限挑戰。

此次在台東舉行的理財教育活動，參與的學校包括了寶桑國小、大武國小、尚武國小、公館國小、綠島國小。台大方面由EMBA理財教育學會社長曾文和、EMBA學生會長彭覺瑩領軍，偕同一群熱心學長姐，為五、六年級學童規劃了一場別開生面的理財探索課程。

在課程的規劃上，理財教育學會也針對各個學校設計了不同的活動。例如，在寶桑國小，活動從問卷調查開始，讓孩子們瞭解自身的風險偏好，進而透過一系列寓教於樂的遊戲，像是抽糖果、抽泡麵、詐騙信破解、比大小、出遊規劃，逐步培養理財素養與正確的金錢觀念，更透過單字配對提升英文能力。

來到大武國小與尚武國小，課程的設計則是在原有的理財遊戲基礎上，新增引導孩子建立消費概念的活動，並透過「詐騙信偵防」培養孩子辨識詐騙手法的能力，讓防詐意識能傳遞至家庭，共同守護財務安全。在綠島國小與公館國小，課程規劃想要帶給偏鄉五、六年級學童不僅是理財教育，而更有深具啟發性的福利社活動，透過點數資源的運用，希望每位孩子學習資源分配的智慧，培養財務管理能力。

對於理財活動的成果，參與的學校與老師們也都感到相當的滿意與感謝。除了寶桑國小校長李倩鈺與老師們期盼未來能持續合作外，大武國小校長金忠勇則是期許孩子們能在心中種下希望的種子，秉持勇敢前行、不輕言放棄的精神。綠島國小校長陳客宏也對台大EMBA學生會的遠行深表敬佩，對於這場充滿溫度與啟發的公益行動表達感謝。

此次帶隊的台大EMBA學生會長彭覺瑩表示，學生會與理財教育學會長期合作，每次出團都能激盪出不同的火花，公益長陳瑞斌從策劃到執行投入了大量心力，他不僅細心傾聽偏鄉學童需求，更以真誠的付出，讓公益行動充滿溫度。

彭覺瑩表示，此次為期三天的活動，為超過130位的小朋友提供了課程與活動，傳遞正確知識、深化理財教育，他希望這樣的實際行動，能讓更多人看見偏鄉需求，為孩子們開啟更多可能，讓希望的光芒持續閃耀。