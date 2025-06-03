余文正花籃輓詞曝！兒唁「德業長昭」惹眾怒　「永遠勝利」急撤除

記者陸運陞／新北報導

新北市三峽區老翁余文正，5月19日下午開車衝撞人群造成3死12傷，余翁送醫搶救13天後，於31日宣告不治。而家屬至今都未公開表示歉意，並低調將靈堂設於三峽某會館，親友並送上弔唁花籃寫著「德望永昭」、「德業長昭」輓詞，消息傳出引來民眾不滿，痛批「根本不配」，更是對受害人與家屬的再度傷害。

▲三峽車禍肇事翁不治，弔唁花籃惹議。（圖／民眾提供）

三峽78歲老翁余文正，開車在三峽北大國小前路口，高速衝撞接送的家長及學童，造成2名學童及1名家長不幸喪命，而余翁則送醫急救，歷經多次手術後轉往加護病房觀察，但於上周六（31日）早上7時許宣告不治，余翁妻子與2個兒子待刑事相驗結束，低調將余翁遺體從醫院帶回。

▲三峽余姓老翁開車衝撞人群，造成3死12傷，家屬目前都未表達歉意。（圖／記者陳以昇攝）

今天（3日）有民眾發現，余翁靈堂設在三峽火葬場附近某禮儀會館，並有親友送上花籃弔唁，寫著「德望永昭」、「永懷風範」等，其中一名兒子送上的花籃輓詞寫著「德業長昭」，另名兒子的花籃則是「永遠勝利」（後來遭移除），然而有民眾認為，余翁家屬至今都未公開道歉，在花籃輓詞寫著這些內容，對於受害人及家屬根本是再次傷害，且有淡化責任、毫無悔意的疑慮。

▲▼三峽重大車禍肇事翁不治，弔唁花籃惹議。（圖／民眾提供）

▲三峽肇事余翁(左下)。（圖／記者陳以昇翻攝）