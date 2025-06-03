　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

余文正花籃輓詞曝！兒唁「德業長昭」惹眾怒　「永遠勝利」急撤除

記者陸運陞／新北報導

新北市三峽區老翁余文正，5月19日下午開車衝撞人群造成3死12傷，余翁送醫搶救13天後，於31日宣告不治。而家屬至今都未公開表示歉意，並低調將靈堂設於三峽某會館，親友並送上弔唁花籃寫著「德望永昭」、「德業長昭」輓詞，消息傳出引來民眾不滿，痛批「根本不配」，更是對受害人與家屬的再度傷害。

▲三峽余文正靈堂。（圖／民眾提供）

三峽車禍肇事翁不治，弔唁花籃惹議。（圖／民眾提供）

三峽78歲老翁余文正，開車在三峽北大國小前路口，高速衝撞接送的家長及學童，造成2名學童及1名家長不幸喪命，而余翁則送醫急救，歷經多次手術後轉往加護病房觀察，但於上周六（31日）早上7時許宣告不治，余翁妻子與2個兒子待刑事相驗結束，低調將余翁遺體從醫院帶回。

▲三峽重大交通事故，鑑識人員採證中。（圖／記者陳以昇攝，下同）

▲三峽余姓老翁開車衝撞人群，造成3死12傷，家屬目前都未表達歉意。（圖／記者陳以昇攝）

今天（3日）有民眾發現，余翁靈堂設在三峽火葬場附近某禮儀會館，並有親友送上花籃弔唁，寫著「德望永昭」、「永懷風範」等，其中一名兒子送上的花籃輓詞寫著「德業長昭」，另名兒子的花籃則是「永遠勝利」（後來遭移除），然而有民眾認為，余翁家屬至今都未公開道歉，在花籃輓詞寫著這些內容，對於受害人及家屬根本是再次傷害，且有淡化責任、毫無悔意的疑慮。

▲三峽余文正靈堂。（圖／民眾提供）

▲▼三峽重大車禍肇事翁不治，弔唁花籃惹議。（圖／民眾提供）

▲三峽余文正靈堂。（圖／民眾提供）

▲▼三峽暴衝奪3命！肇事翁曾獲「模範父親」　里長曝平時為人。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲三峽肇事余翁(左下)。（圖／記者陳以昇翻攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
545 3 5127 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
林正杰病逝！家屬訃告曝「患肺腺癌8年」
快訊／台東豪雨強襲！太麻里1部落宣布撤村
柯文哲關心邵琇珮「憔悴了」　再嗆檢察官：出來戰
蹦闆砸800萬開店！營業3天員工走一半　緊急暫停營運
快訊／中華電信晚間再發聲明致歉

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

高雄女手機定位在「西子灣海中」家人冒雨找人　爸媽見屍痛哭

快訊／台東豪雨強襲！爆土石流、馬路泥水狂湧　太麻里1部落宣布撤村

北市酒駕男倒車上呼呼大睡　見警敲車門嚇到爆衝拒測下場曝光

柯文哲開庭關心邵琇珮「憔悴了」　再嗆起訴檢察官：出來戰

醋男捅死女友新歡！棉被裹屍「機車遊街」棄溝　續押禁見3月

竹山女情緒不穩「獨坐頂樓矮牆」！消防急架氣墊驚險救援

余文正花籃輓詞曝！兒唁「德業長昭」惹眾怒　「永遠勝利」急撤除

快訊／詐團豢養「通靈律師」滾雪球　檢調9路搜索約談5內鬼

驚悚兇殺現場曝！5男為20歲正妹開戰　26歲男腹背遭捅2刀慘死

誆幫網友報名白沙屯媽祖進香詐2萬　彰化女+2共犯到案

【騎車遛狗？】牽繩撞路燈 白汪被扯翻滾一整圈！

【教官超會跳】#嘉義女中 畢業典禮教官與學生嗨跳《like JENNIE》

【我第二高】雅英幫富邦Angels排順序！珠珢照身高自己站到第二位

【台味ㄅㄆㄇㄈ】女兒考老爸注音怎麼唸？

蕭煌奇自嘲「目中無人」　合體羅時豐狂玩地獄哏

【你不准摸】媽媽手放老公身上下秒被女兒甩開！

【醫學用語太難】現場call醫師爸幫忙解惑！

林志玲紅毯遭批「儀態不佳」 高EQ回應：以後會抬頭挺胸

【他大我21歲】女孩曝老公說話古板背後藏深意

【暗爽藏不住】李多慧問小朋友「最喜歡的啦啦隊是？」下秒變身表情包XD

高雄女手機定位在「西子灣海中」家人冒雨找人　爸媽見屍痛哭

快訊／台東豪雨強襲！爆土石流、馬路泥水狂湧　太麻里1部落宣布撤村

北市酒駕男倒車上呼呼大睡　見警敲車門嚇到爆衝拒測下場曝光

柯文哲開庭關心邵琇珮「憔悴了」　再嗆起訴檢察官：出來戰

醋男捅死女友新歡！棉被裹屍「機車遊街」棄溝　續押禁見3月

竹山女情緒不穩「獨坐頂樓矮牆」！消防急架氣墊驚險救援

余文正花籃輓詞曝！兒唁「德業長昭」惹眾怒　「永遠勝利」急撤除

快訊／詐團豢養「通靈律師」滾雪球　檢調9路搜索約談5內鬼

驚悚兇殺現場曝！5男為20歲正妹開戰　26歲男腹背遭捅2刀慘死

誆幫網友報名白沙屯媽祖進香詐2萬　彰化女+2共犯到案

高雄女手機定位在「西子灣海中」家人冒雨找人　爸媽見屍痛哭

桌協道歉「燒出台灣體壇2亂象」！王婉諭：體育署根本沒轍

響應世界自行車日！新北首長帶頭騎行　打造安全低碳城市

減塑愛地球！新北市圖「塑膠藝術展」　廢棄雨衣、塑膠袋重生

林正杰病逝！家屬訃告曝「患肺腺癌8年」：願將他的風骨轉化為力量

快訊／台東豪雨強襲！爆土石流、馬路泥水狂湧　太麻里1部落宣布撤村

尹錫悅遭罷免後首場大選！南韓新總統「明天就職」　第一天超忙

初夏健行首選！新北灣潭古道繡球花廊道　打造永續賞花景點

安格斯12星座一周運勢6／2-6／8　巨蟹是心靈導師、天蠍當心人緣被利用

北市酒駕男倒車上呼呼大睡　見警敲車門嚇到爆衝拒測下場曝光

蕭煌奇自嘲「目中無人」　合體羅時豐狂玩地獄哏

社會熱門新聞

台中人「免費遊泰」整團賣掉！　5人生死不明

快訊／找到了！高中生遭浪捲失聯今尋獲已死亡

總統府正妹憲兵尪竟是共諜！　照片曝光

即／收押103天　市議員陳怡君狼狽畫面曝

台南2車相撞！2女駕駛當場死亡　乘客送醫後不治

台中人「免費遊泰」整團被賣！　活命女：在機場就被賣了

即／台南恐怖車禍3人受困　送醫搶救後不治

30歲單親媽「右側超車」自摔亡！　留下9歲女兒

新竹女失蹤夫急報案　消防到場已明顯死亡

8台人免費遊泰成豬仔　獲救婦現身

即／台南嚴重車禍！2車碰撞3人受困無生命跡象

88歲阿北逆闖國5！追撞第一視角畫面曝

即／台中騎士疑超車不慎擦撞　無辜翁頭部重創不治

姊弟豪宅洗錢80億　還投資黃金買房地產

更多熱門

相關新聞

交安講師談三峽車禍失言　監理站澄清

交安講師談三峽車禍失言　監理站澄清

彰化高級商業職業學校昨（2）日下午舉辦師生安全講座，邀請彰化監理站資深女講師進行交通安全宣導，卻因講師內容引發爭議。該名擁有10年資歷的女講師以近期三峽暴衝釀4死11傷，脫口說出「要散步去公園」等言論，引發學生不滿，認為講師是在「檢討受害者」，今天彰化監理站及學校都做出相關澄清及說明。

談三峽3死車禍！交安講師失言：馬路不是散步的地方

談三峽3死車禍！交安講師失言：馬路不是散步的地方

三峽78歲翁亡　律師預言結局：事情還不會結束

三峽78歲翁亡　律師預言結局：事情還不會結束

一起讀判決／三峽78歲肇事老翁不治！　「被告死亡」訴訟怎麼走？

一起讀判決／三峽78歲肇事老翁不治！　「被告死亡」訴訟怎麼走？

三峽肇事翁亡！死因未明、檢方擇日解剖

三峽肇事翁亡！死因未明、檢方擇日解剖

關鍵字：

三峽重大車禍靈堂

讀者迴響

熱門新聞

台中人「免費遊泰」整團賣掉！　5人生死不明

威力彩上看9.2億！　大學生中頭獎5年花光

快訊／找到了！高中生遭浪捲失聯今尋獲已死亡

台灣啦啦隊女孩「誰是清流？」　一票點名她

呂秋遠公布生母害失業　她哭著直播曝交往始末

一票台人去銀行「1壞習慣」改不掉！行員崩潰了

總統府正妹憲兵尪竟是共諜！　照片曝光

情色女王「瘦到脫相」現身曝病況

為進台積電！渣男工程師「肉體換內推」狂睡科技女

即／收押103天　市議員陳怡君狼狽畫面曝

從「司機保鑣」變成建商集團總裁　自嘲是閻羅王拒收的窮小孩

愛上就不放手！「感情最專情」TOP 3星座

桌協理事反擊　稱體育署只聽一面之詞

金正恩「腦出血昏迷」死訊瘋傳　南韓發聲了

跆拳道女國手遭4男「輪流性侵」

更多

最夯影音

更多

【騎車遛狗？】牽繩撞路燈 白汪被扯翻滾一整圈！

【教官超會跳】#嘉義女中 畢業典禮教官與學生嗨跳《like JENNIE》

【我第二高】雅英幫富邦Angels排順序！珠珢照身高自己站到第二位

【台味ㄅㄆㄇㄈ】女兒考老爸注音怎麼唸？

蕭煌奇自嘲「目中無人」　合體羅時豐狂玩地獄哏

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面