勘查沙崙醫院設計成果　工程會：南台灣智慧醫療邁入新里程

▲工程會勘查沙崙醫院設計成果，期許工程如質如期進行，讓南台灣智慧醫療邁入新里程。（圖／工程會提供）



記者陳家祥／台北報導

工程會副主委李怡德今（3）日赴台南，召開「國立成功大學醫學院附設醫院沙崙醫療服務與創新園區第一階段（F區第一期）沙崙醫院新建工程」基本設計現勘暨審查會議，就醫院空間配置與人車動線安排進行詳細討論，並提醒注意工程執行細節，期許全案如期如質完成，提升城市醫療韌性及地區醫療服務，為南台灣醫療接軌國際奠定堅實基礎。

沙崙智慧綠能科學城位於台南市歸仁區，未來隨著沙崙智慧綠能科學城的成立及開發，並搭配未來都市計畫在高鐵站引進人口，預期未來人口湧入逾3.2萬人。為解決科學城的醫療服務需求，並結合人工智慧及大數據分析等創新技術發展智慧醫療與遠距醫療，行政院112年1月17日核定計畫，並於113年12月31日同意修正計畫，計畫總經費138億5687萬元，計畫期程至122年。

李怡德指出，沙崙醫院結合智慧綠能、韌性設計與創新醫療功能，未來不僅是區域醫療量能的提升，更是政府推動南部平衡發展、落實智慧醫療與淨零永續的重要指標工程，同時也將與沙崙智慧綠能科學城發展相互呼應，強化南部整體醫療與產業競爭力。

李怡德說，本案屬重大公共建設計畫，為確保設計成果能契合計畫目標，工程會特別邀集建築類、結構類及機電類等方面委員，並請教育部、臺南市政府、國立成功大學、成大附設醫院等單位與會，就設計內容與功能定位提出多項專業建議，期望進一步提升整體工程品質與未來使用效能。

成大醫院表示，本案總經費約138億元，興建面積約3.7公頃，內容包括第一醫療大樓、第二醫療大樓（設置為南台灣首座兒童醫療中心）、機電中心及戶外停車場等建築設施，總樓地板面積約達10萬平方公尺，未來可提供高達664床之醫療服務量能，涵蓋急性、一般、精神病床、國際醫療與急性後期照護等多元功能。

其中，台南市首座兒童醫療中心的設立，將補足南台灣兒童專責醫療資源的不足，提供更完善的兒童健康照護體系。整體空間規劃亦預留災時緊急收治用途，提升醫療系統韌性。成大預估在沙崙醫院完工後，仁德、歸仁、關廟、龍崎等區每萬人平均一般病床數，能從13.68床提升到35.65床，服務量能提高達到160%，還能擴及周邊善化、新市、永康甚至北高雄等區域。

李怡德在現勘與審查會議中提醒，執行工程前應注意都市計畫、都市設計及交通維持等細節，於執行過程中需兼顧安全性、可行性與永續發展，設計內容應符合當地醫療及緊急收容需求、提高植栽綠覆率、營造舒適醫病環境、妥善考量施工中及未來營運之人，造福南部民眾健康福祉。

▲工程會副主委李怡德勘查沙崙醫院設計成果，期許工程如質如期進行，讓南台灣智慧醫療邁入新里程。（圖／工程會提供）