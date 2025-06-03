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快訊／國家警報響！山區暴雨轟新北宜蘭　大雨特報擴大17縣市

▲中央氣象署發布大雨特報。（示意圖／ETtoday資料照）

▲中央氣象署發布大雨特報。（示意圖／ETtoday資料照）

記者陳嘉恩／台北報導

因滯留鋒面及西南風影響，各地易有短延時強降雨，中央氣象署上午11時18分針對宜蘭縣和新北市發布山區暴雨災防告警，持續時間至下午1時17分，此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離。

氣象署上午11時17分同步針對基隆市、台北市、新北市、宜蘭縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至中午12時15分，請慎防劇烈降雨、雷擊，溪（河）水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

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此外，最新大雨特報區域也擴大到17縣市，氣象署指出，今日西半部及東北部地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方及落石，低窪地區請慎防積水。

大雨特報
基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣

山區暴雨區域
新北市：三叉坑溪（雙溪清水坑）、北勢溪（坪林映像虎寮區）、基隆河（平溪望古瀑布）、永定溪（石碇蚯蚓坑）、石碇溪（石碇淡蘭吊橋）、虎豹潭、逮魚堀溪
宜蘭縣：得子口溪（五峰旗防砂壩）、猴洞坑溪

大雷雨區域
基隆市、台北市、新北市、宜蘭縣

 

▲大雨特報

▲氣象署大雨特報地圖。（圖／氣象署提供）

資料來源：氣象署

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