共諜APP破解「總統府通訊錄」　蕭美琴手機外洩

▲針對中共滲透動作不斷，總統賴清德近來提出5大國安和統戰威脅及17項因應策略。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

綠營黃取榮、吳尚雨共諜集團在賴清德就任總統後更加活躍，就連副總統蕭美琴的個人行動電話與相關通訊錄，都在洩露範圍，讓維安警訊升高，由於賴清德在副總統任內出訪巴拉圭時下榻飯店及行程全都被中國掌握，維安風險恐比想像中更嚴重。全案台北地檢署近日將依《國安法》等罪偵結起訴。

知情人士指出，黃取榮等人使用這款由中國特製的間碟APP未曾在市面上出現過，這也是國安單位首度發現中國為了滲透台灣的科技新招，黃取榮等人取得國家機密資料後，即是以此款APP回傳檔案給對岸窗口判讀；我方辦案單位至今無法破解該款APP的內碼，只能透過還原手機釐清哪些機敏資料遭回傳，因此洩露的機密檔案恐比想像中更嚴重。

▲副總統蕭美琴的行動電話等個人資料也遭外洩至中國，增加維安風險。

其實黃取榮等人在台灣發展共諜組織多年，由於只有被監控未被逮捕，讓他們的行徑越來越大膽，彼此間常用LINE傳送與機密有關的文字進行討論，檢調在查扣吳尚雨等人手機後逐一破解，並進一步釐清共犯結構。

除黃取榮集團，立法院前院長游錫堃辦公室助理盛礎纓，遭控從2019年起涉提供機敏資料給中國，並收受上百萬元不法所得，北檢3月下旬發動搜索及約談，發現他與何仁傑案無關，而是遭中共另條單線吸收的共諜案，訊後依《國安法》諭知20萬元交保候傳，並實施電子監控。

檢調掌握，盛礎纓6年前赴中國遭吸收，涉嫌洩漏立法院機敏資料，多次與中共人員約在境外見面，近來企圖吸收其他人而遭檢舉，他的手機已遭查扣，發現刪除很多對話內容，檢調正還原比對中。

檢調查出，盛礎纓台大政治系畢業後，曾任民進黨立委許智傑、郭昱晴、羅美玲等人助理，負責法案撰寫與文宣。各界震驚中共滲透如此嚴重，匪諜就在身邊，呼籲司法單位嚴辦。



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