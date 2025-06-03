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威力彩上看9.2億！大學生中頭獎瞞20年　只做一件事5年花光

▲▼ 0211台彩大當機。（圖／記者黃宥寧攝）

▲威力彩連28槓，下期頭獎上看9.2億。（圖／記者黃宥寧攝）

記者葉國吏／綜合報導　

威力彩連28槓，下期頭獎累積金額預估上看9.2億元。許多人都買張彩券希望提早退休，但中了頭獎真的能提早退休嗎？日本一位男子真的中了頭獎，但結果5年內就全花完。

日媒《集英社》報導，日本年輕人來栖，在20歲（1999年）中了2億日元、折合台幣約4268萬的獎金，但他在短短5年就花完。他在25歲（2004年）時出版了一本叫《美食的王者》美食評鑑書，記錄日本167間超水準的西餐廳和180道高級菜式。

▲▼來栖。（圖／翻攝X／@shueisha_online）

▲來栖5年內就把日本彩券頭獎花光。（圖／翻攝X／@shueisha_online）

來栖在2020年於節目上透露，當時許多人好奇怎麼那麼多錢去吃高檔西餐廳，結果他說因為他20歲的時候中了樂透頭彩。領彩券的時候行員還不斷提醒他「要想清楚如何使用」。

不過來栖沒有跟任何人說中獎的事情，就連爸媽都不知道，依舊領著給爸媽給的零用錢。30歲的時候他已經吃過2萬間高檔餐廳吃飯，吃到連「米其林」總負責人都來訪問他。但也因為不斷吃高檔餐廳，5年就把頭獎獎金花完。

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