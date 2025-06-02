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理工男得知「中文系」全名喊酷！一票網友愣：我也不知

一名中文系畢業女網友分享，自己的男友不知道「中文系」的完整系名。（示意圖，photoAC）

▲中文系畢業女網友分享，自己的男友不知道「中文系」的完整系名。（示意圖，photoAC）

圖文／鏡週刊

一名女網友近日在社群平台分享男友的可愛糗事，引發網友熱議。文章描述男友因不熟悉傳統大學科系名稱，將「台大中國文學系」當成是很酷的新科系，讓身為中文系畢業生的原PO當場哭笑不得。

原PO在Dcard以「男友畢業四年才知道中文系全名」為題發文，表示男友就讀高工，後續升學科技大學，因此對傳統大學體系較為陌生。某日男友在滑手機時，興奮向她分享：「台大有一個科系名字超酷，叫中國……什麼學系的！」接著翻手機找資料，之後興奮叫出來：「啊！叫做台大中國文學系！」

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這番發現讓原PO笑翻，她透露，自己就是中文系畢業，這段兩年半的感情中，男友竟不曾真正意識到她的科系全名。「看著他像個發現新大陸的孩子，我還是忍不住潑了一點點冷水：『大哥～你猜我哪個系畢業的』」。

貼文一出引發大量留言，許多網友也表示「我也以為中文系就是中文系」、「我以前以為中文系就是全名」、「我以為中文系是中國語文學系」、「這感覺我很能體會，我爸媽也是最近才知道社工系的全稱是社會工作」。


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